VIDEO | Noul ministru de Finanțe, atac la Cătălin Drulă: 'Și-a permis să facă reforme doar din gură'

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, răspunde criticilor fostului premier Cîțu cu privire la risipirea banilor prin plata unor subvenții. Noul ministru afirmă că a găsit facturi importante neplătite și îl atacă inclusiv pe fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, despre care spune că a făcut reforme doar din gură.

„Acolo a fost o guvernare și nu vreau să fac politică, dar am constatat că pe partea de subvenții trebuiau achitate facturi restante către furnizorii de utilități sau furnizorii de mentenanță, de exemplu de la Metrorex. Deci niciun ban pentru salarii, subvențiile nu sunt pentru salarii. În contextul în care n-au fost plătite facturile... Eu n-aș vrea să creăm crize când putem să le rezolvăm, să nu ne trezim că e blocată calea ferată sau cum am avut în vara aceasta, se blochează metroul. Nu am dat cât s-a cerut. Acolo probabil va urma o evaluare a domnului ministru al Trasporturilor. Dar măcar o rezervă pentru plata subvențiilor, în sensul de a nu bloca acele companii, pe care cineva înaintea mea și-a permis să facă reforme doar din gură. Dumneavostră, ca și mine, cred că mergeți cu metroul. Dacă vă simțiți mai bine după un an de zile de reforme la metrou, atunci înseamnă că greșesc”, a declarat Adrian Câciu.

Noul ministru al Finanțelor afirmă că îi pare rău că a fost nevoit să ia bani de la Transporturi și Agricultură la rectificare, însă execuția bugetară a acestor ministere a fost mult sub așteptări. În special la Ministerul Agriculturii execuția bugetară ar fi fost de doar 50%, a afirmat Câciu, susținând nevoia ca în 2022 bugetele să fie făcute realist.