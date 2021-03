VIDEO O mască nazală, de folosit în timpul mesei, naște controverse: OMS nu o recomandă decât pe cea care acoperă nasul, gura şi bărbia

O mască nazală, o inovaţie împotriva covid-19 care lasă gura liberă şi poate fi folosită la masă, nu a fost aprobată de către autorităţile sanitare, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă masca de protecţie care acoperă nasul, gura şi bărbia, anunță news.ro.

Această mască nazală, prezentată într-o înregistrare video Reuters, foarte preluată, atribuie ”invenţia” unor cercetători mexicani.

În înregistrare, un bărbat şi o femeie iau masa cu masca la nas, afară, după ce îşi scot masca de tip FPP2.

Protejează oastfel de mască?

O protecţie a nasului cu o pânză sau material chirurgical poate reduce transmiterea virusului pe nări, însă OMS recomandă ferm purtarea unei măşti ”complete”, care să acopere nasul gura şi bărbia.

Reuters nu dezvăluie identitatea cercetătorilor mexicani şi numele laboratorului farmaceutic.

Însă, la 5 martie, China Daily, o publicaţie chineză, anunţa un ”prototip” similar, dezvoltat de către Jiang Jinjun, un pneumolog de la Spitalul din Shanghai.

”Îngrijitorii muncesc multe ore la spital, iar noi trebuie să ne scoatem măştile pentru a mânca sau bea. Durata acestor acţiuni este scurtă, însă riscul infectării este mare”, declara ea.

Astfel ea prezenta jumătatea de mască, din care 20.000 de bucăţi au fost trimise la Wuhan, la sfârşitul lui februarie, potrivit China Daily.

