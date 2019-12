VIDEO ȘOCANT Un tânăr din București a recunoscut că este pedofil! Poliția, pe urmele individului

Mărturia înfricoșătoare a unui tânăr de 30 de ani care recunoaște că este tentat de pedofilie a dus la internarea lui într-un spital de psihiatrie din Capitală.

După ce mai mulți părinţi, alarmați de cele declarate de individ, au anunțat poliția, mai ales că unii dintre ei spun că l-ar fi zărit în apropierea școlii unde învață copiii lor, anchetatorii l-au identificat rapid, iar investigația este condusă acum de procurorii criminaliști.

Până în prezent, nu s-a stabilit dacă tânărul ar fi și abuzat copii.

"Nu știu exact ce s-a întâmplat! Nu îmi bat joc de copii! O să violez o singură dată, cât e incriminarea, după aia nu îi mai violez, că o să stea de bunăvoie! Așa cred eu, poate greșesc. Aș putea să-mi găsesc o femeie, dar nu cred că-mi place. E o chestie de gusturi, că doar nu o fac eu intenționat... Să le violez pe ele. Îmi plac! Sunt super simpatice, super drăguțe! Violul e un act sexual... da, da, forțat! Nu o să-mi revin. De un an și jumătate e mai rău... Dacă am avut niște porniri de genul ăsta, să le zicem de pedofil că așa se numește... Până acum un an și jumătate a mai fost cum a mai fost...Și nici atunci nu cred că aveam vreun leac sau vreun antidot. Exact cum zici și tu, e o boală psihică, m-am gândit și eu la asta că e posibil să fie o boală psihică, dar știi cum e cu boala psihică, nu ai cum s-o tratezi. Când te doare genunchiul sau ceva, iei o pastilă de la farmacie, dar chestiile astea nu funcționează așa. Iar de un an și jumătate e și mai rău!", spune tânărul, foarte degajat.