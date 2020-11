VIDEO Omagiu adus lui Maradona, la Napoli - În Argentina, sicriul cu trupul neînsufleţit este dus la cimitir

Diego Armando Maradona, care a încetat din viaţă în urmă cu o zi, a fost omagiat joi seară la Napoli, atât la meciul dintre echipa italiană şi Rijeka, din Liga Europa, cât şi de fani în afara stadionului, anunță news.ro.

Jucătorii echipei Napoli au intrat pe teren purtând banderole negre şi tricouri cu numele Maradona pe spate şi cu numărul 10.

Pe parcursul zilei, suporterii au venit în faţa stadionului din Napoli, unde au depus flori, fulare alb-albastre, tricouri şi fotografii cu cel care este idolul întregului oraş. Cu o oră înainte de startul meciului, în faţa stadionului erau sute de fani care cântau.

Citește și: Ludovic Orban îi răspunde lui ÎPS Teodosie: ‘Nu se interzic slujbele. Ele se organizează în anumite condiţii, pentru că este zonă carantinată’

În Argentina, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Maradona este dus la cimitirul Jardin Bella Vista, aflat la periferia oraşului Buenos Aires. Mii de fani aflaţi pe străzi l-au salutat pentru ultima dată pe idolul lor.

Emotional moment of silence at the San Paolo in honour of Napoli legend #Maradona pic.twitter.com/yG8s0zKhcO

#EuropaLeague

Outside the stadium tonight everyone is there for Diego. Forever. #Maradona #NapoliRijeka @SkySport pic.twitter.com/rEULyyEKkw