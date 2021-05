VIDEO OMS cere suspendarea unei emisiuni TV de comedie tunisiene care se folosește de presupusele efectele secundare ale vaccinului pentru a speria vedete

Canalul privat Nessma TV difuzează de la mijlocul lunii aprilie un nou program numit „Angelina-19”, cu referire la Angelina Jolie și coronavirusul cu care avem de-a face de mai bine de un an. În emisiunea cu camera ascunsă, o sosie a Angelinei Jolie este prezentată ca ambasador al Națiunilor Unite. Ea livrează doze de vaccin sub pretextul că are aprobarea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

„Efecte secundare false” pentru a speria o personalitate

Complicii sunt apoi vaccinați sub ochii unei personalități, singura care nu e la curent că este vorba despre o farsă. La câteva minute după administrarea vaccinului fals (ser fiziologic), actorii simulează efecte secundare foarte grave, ajungând chiar să imite insuficiența cardiacă. Ceea ce stârnește panica invitatului, căruia i s-a injectat același “vaccin”.

Gluma nu este deloc pe gustul OMS. Reprezentantul său în Tunisia, Yves Souteyrand, i-a scris ministrului Sănătății tunisian pe 21 aprilie, solicitând încetarea imediată a programului. O scrisoare pe care agenția de presă (TAP) a putut să o obțină. „Se știe că o parte a populației este reticentă la vaccinare și că trebuie depuse eforturi majore pentru a construi încrederea în vaccin. Mass-media are un rol important în acest domeniu. Dar exista temerea că un astfel de program, difuzat pe un canal popular, care are un public numeros și care asociază vaccinul cu moartea sau cu efecte secundare grave, poate promova scepticismul, ezitarea față de vaccin și alimentează teoriile conspirației”, scrie Yves Souteyrand în scrisoarea care se adresează, de asemenea, echivalentului CNA din Tunisia, Înalta Autoritate Independentă a comunicării audio-vizuale.

Ordinul medicilor tunisian e șocat

Instituția nu este singura care responsabilizează autoritățile și canalul TV Nessma. Ordinul medicilor din Tunisia a luat poziție publică pe 26 aprilie, denunțând într-un comunicat de presă „o amenințare gravă la adresa campaniei (de vaccinare), care ar putea perturba percepția cetățeanului asupra vaccinului”.

Până în prezent, 19 ediții ale emisiunii cu camera ascunsă au fost difuzate pe Nessma TV și pe canalul Youtube al canalului. Producătorul programului „Angelina-19”, Walid Zribi, a ținut să vorbească despre această controversă. El crede că emisiunea „încurajează vaccinarea”.

Tunisia a înregistrat 311.000 de cazuri Covid-19 și 10.800 de decese de la începutul pandemiei. În plus, 385.000 de persoane au fost deja vaccinate, până pe 1 mai – sau aproximativ 3,3% din populație, conform smartradio.ro.