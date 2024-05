VIDEO Orășelul din România care a luat o amploare greu de imaginat: Turiștii vin în valuri în fiecare an

Râșnov, un orășel cochet situat la intersecția dintre Bran, Poiana Brașov, Brașov și Predeal, atrage anual peste jumătate de milion de turiști, fie ca destinație principală, fie secundară. În ultimele două decenii, turismul a crescut semnificativ în acest oraș transilvănean, pensiunile și hotelurile primind acum de 250 de ori mai mulți vizitatori decât la începutul anilor 2000.

Acest succes remarcabil se datorează unei combinații de investiții publice și private.

„Ne bucurăm că Râșnov a atras turiști și în 2022. Totuși, anul 2023 este plin de incertitudini, iar turismul local poate fi influențat de factori externi, cum ar fi situația războiului, starea economică generală, salariile, inflația și voucherele de vacanță, dar și de factori locali, precum problema parcărilor, finalizarea renovării Cetății Râșnov și diversificarea ofertelor la Dino Parc”, spune Adrian Apostu, managerul Dino Parc, una dintre principalele atracții ale orașului, care contribuie semnificativ la creșterea turismului din zonă de șapte ani consecutivi, conform Ziarul Financiar.

Renăscut în ultimele două decenii

În anii 2000, Cetatea Râșnov și orașul erau în paragină. „Tatăl meu mă ducea la cetate prin anii 2000. Abia așteptam, dar era o ruină. Accesul era liber și diverși indivizi distrugeau vestigiul”, povestește Bogdan, un fost locuitor al Râșnovului, în vârstă de 30 de ani. Spre deosebire de alte regiuni cu potențial turistic neexploatat, Râșnovul a înflorit în ultimii 20 de ani.

La începutul anilor 2000, Râșnovul avea uneori sub 2.000 de turiști. În 2021, conform Institutului Național de Statistică (INS), numărul turiștilor a crescut la peste 75.000, de 250 de ori mai mulți decât acum două decenii. Totodată, numărul de pensiuni, hoteluri și moteluri a crescut de la circa 130 în 2001 la peste 1.400 în 2021.

Investițiile publice și private în obiectivele turistice au fost esențiale pentru această creștere spectaculoasă, susțin localnicii. Poziția strategică a orașului, la confluența mai multor zone turistice populare, a contribuit și ea la acest succes.

Cetatea Râșnovului, principalul obiectiv al orașului, a fost restaurată de primărie și, în 2021, a început un nou proces de restructurare, fiind momentan închisă pentru renovare.

Rădăcini neolitice

Deși cetatea medievală este principalul punct de atracție al Râșnovului, istoria localității începe mult mai devreme. Așezarea a fost un centru urban important încă din perioada Neoliticului, acum 7.000 de ani. Ulterior, dacii au construit o așezare numită Cumidava pe teritoriul actual al Râșnovului. Celebrul geograf Ptolemeu a menționat Cumidava ca unul dintre cele mai importante orașe dacice, conform volumului „Istoria României în texte”, coordonat de istoricul Bogdan Murgescu.

Contribuția mediului privat

Investițiile publice în turism au atras investiții masive și din partea sectorului privat. Între 2014 și 2016, centrul orașului a fost restaurat complet, devenind o zonă pietonală cu parcare subterană. Promenada Sissi, o zonă pietonală la marginea pădurii, este frecventată de turiști și localnici.

Cea mai importantă investiție privată este Dino Parc, un muzeu în aer liber de 3,5 hectare, deschis în 2015, după o investiție de 5 milioane de euro, majoritar din fonduri europene. În 2022, Dino Parc a avut afaceri de 19,2 milioane de lei, în creștere cu 11% față de 2021, și a primit 455.000 de turiști, majoritatea familii cu copii. Parcul găzduiește peste 100 de dinozauri în mărime naturală, inclusiv celebrul T-Rex și Seismosaurus, un gigant de 45 de metri.

Poziția Râșnovului a fost un avantaj, fiind la 15-20 de minute de Castelul Bran, Brașov, Poiana Brașov și Predeal, făcând din Râșnov o destinație atractivă indiferent de sezon. Pentru turiștii care vor să schieze în Poiană fără să cheltuie mult pe cazare, Râșnovul este o soluție ideală.

Trasee montane și atracții locale

Dincolo de atracțiile cunoscute, Râșnovul oferă trasee mai puțin populare, dar apreciate de localnici. Traseul Râșnov-Bisericuța Păgânilor – Stânca Belvedere, care pornește din Valea Cetății, este unul dintre acestea. Traseul, ușor spre mediu, trece pe lângă Peștera Râșnoavei și ajunge în Poiana Brașov. Stânca Belvedere oferă o vedere panoramică de aproape 360 de grade asupra peisajului.

Cheile Râșnoavei, situate pe drumul spre Predeal, sunt ideale pentru plimbări relaxate și activități de alpinism sau bungee-jumping.

Deși 2022 a fost un an bun pentru turismul românesc, 2023 aduce incertitudini. Adrian Apostu crede că, în ciuda acestora, Râșnovul și Dino Parc vor avea un an similar cu cel anterior. „Vom face tot posibilul să ajutăm la creșterea zonei Râșnovului. Estimăm că va fi un an asemănător cu anul trecut, cu multe incertitudini, dar și cu o nevoie reală de opțiuni atractive pentru petrecerea timpului liber și explorarea naturii pentru familii și copii”, concluzionează Apostu.

Dino Parc, cel mai mare parc cu dinozauri din Europa de Sud-Est.

