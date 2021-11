VIDEO - Orban: PNL e sub 15%, PSD - 35%. Cel mai grav e că Iohannis acționează împotriva voinței alegătorilor

Fostul lider PNL Ludovic Orban spune că implicarea președintelui Klaus Iohannis în deciziile liberalilor a prăbușit partidul, cel mai grav aspect fiind că printr-un Guvern cu PSD, PNL își trădează electoratul.

„Nu ma intrebati pe mine (cum a ajuns PNL sa faca alianta cu PSD). Cand am fost presedinte PNL ne-am luptat cu un PSD de 46% la parlamentare si am castigat aproape toate alegerile. De cand a aparut in scena 'Echipa castigatoare' sustinuta de Iohannis, PNL a luat-o pe un trend descendent. Azi nu stiu daca mai avem 15% in sondaje, PSD are in jur de 35%. Cel mai grav este ca Iohannis si conducerea nelegitima a PNL este ca tradeaza electoratul liberal. M-am luptat cu toate puterile mele sa nu ajungem aici. In toata carierea mea politica am fost pe partea dreapta si m-am luptat permanent cu toate avatarurile Partidului Comunist. Poate implicarea neconstitutionala in Congres se datoreaza acestui fapt, pentru ca stia Iohannis ca nu voi accepta niciodata o guvernare cu PSD. Se face pentru ca Iohannis vrea sa fie premier dupa ce termina mandatul de Președinte. În campanie am spus ca 'Votezi PNL, scapi de PSD'. Si azi cine aduce la putere PNL? Iohannis si conducerea PNL care actioneaza impotriva vointei oamenilor care ne-au votat”, a declarat Orban la Realitatea Plus.