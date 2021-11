VIDEO - Piedone scoate 'pisica neagră' la deszăpezit: edilul o să înlăture PERSONAL zăpada din sector cu un utilaj

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a verificat luni seară utilajele din dotarea operatorului de salubritate, pregătite pentru deszăpezire în iarna 2021-2022, precum și gradul de pregătire al personalului SC. Salubrizare Sector 5 SA. Edilul a explicat că, în acest an, va participa personal la acțiunile de deszăpezire, chiar de la volanul unei sărărițe, utilaj pe care l-a testat pe platoul din Piața Constituției.

„Aceasta va fi mașina mea de serviciu în iarna asta. Va fi numită pisica neagră, cu care voi ieși pe teren la deszăpezire. Suntem pregătiți pentru orice fel de problemă s-ar ivi. Am acoperit inclusiv străzile secundare unde aveam plângeri repetate. Aveam utilaje pe marile bulevarde, s-a făcut un efort și avem, de astăzi, și pentru străzile secundare. Inclusiv pentru trotuare avem brigadă de freze. Pe scurt, sunt mulțumit de ceea ce am văzut. Evolutiv și calitativ ne-am îmbunătățit prestația. Am găsit ceva ce nu funcționa, sper să putem demonstra că noi vom surprinde iarna și nu iarna pe noi”, a declarat primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone la primul comandament de iarnă din acest sezon.

Utilajele operatorului SC Salubrizare sector 5 SA. beneficiază de dotări moderne, cantitatea de antiderapant putând fi reglată în funcție de necesități, raza de acțiune putând fi de asemenea ajustată pe traseu.

Edilul a adăugat că, cele 50 de utilaje de deszăpezire, ce vor fi folosite în sezonul rece 2021-2022, vor fi organizate în funcție de necesități, după cum urmează:

- Urgența 0: utilaje care acționează pe poduri, rampe și pante

- Urgența 1: utilaje care acționează pe bulevarde și stații STB

- Urgența 2: utilaje care acționează pe străzi secundare

- Urgența 3: transport zăpadă, platforme pentru intervenții echipate cu material antiderapant, lopeți și spărgătoare de gheață.

În acest sezon, operatorul SC Salubrizare Sector 5 SA. a pregătit în depozit peste 800 de tone de material antiderapant, la care se adaugă 8.000 kg de inhibitor (soluție antiîngheț pentru șosele). Pe teren, operatorul de salubritate va dispunde de 160 de lucrători și 20 de coordonatori care vor asigura permanența serviciului 24/24.

“Cât eu voi fi în teren, le garantez cetățenilor Sectorului 5 că vor avea asfalt negru, așa cum ne place nouă să spunem”, a conchis edilul, adăugând că fiecare utilaj de deszăpezire va fi însoțit de un echipaj al Poliției Locale Sector 5 pentru a se asigura o bună fluență a acțiunilor.