VIDEO Planul lui Ludovic Orban: Klaus Iohannis poate să egaleze recordul lui Iliescu la prezidențiale și nu se mai ajunge în turul 2

O singură dată în România post-decembristă a câștigat un candidat alegerile prezidențiale din primul tur și acum urmașii Brătienilor vor să repete 'Duminica Orbului'.

„În 2014 ne-am luptat cu poştaşii care duceau pliante cu minciuna gogonată că Iohannis taie pensiile, ne-am luptat cu şefii de post care nu ne lăsau să facem campanie, ne-am luptat cu toate serviciile deconcentrate, ne-am luptat, practic, cu aproape întreg aparatul de stat şi cu toţi primarii care ne împiedicau să realizăm campania. Cu toate astea, în 2014, Klaus Iohannis a câştigat alegerile şi le-a câştigat fără drept de apel în turul II. Vă cer ca în 2019 să câştigăm alegerile din primul tur, putem fără nicio problemă să câştigăm alegerile încă din primul tur cu un scor la care nu se aşteaptă nimeni. Vă garantez că avem această capacitate de a le câştiga chiar la o diferenţă foarte mare de al doilea clasat”, a declarat joi liderul PNL, Ludovic Orban, la o intalnire de partid în Târgoviște.

În sală s-a aflat și Klaus Iohannis, candidatul partidului, aflat pe primul loc in sondajele de opinie, el fiind cotat cu scoruri apropiate de 40% la cele mai importante case de sondaje.

Potrivit legii, un candidat la prezidentiale poate sa castige din primul tur doar daca îl votează 50% + 1 din toate persoanelor cu drept de vot din România. Sunt circa 19 milioane de alegatori inscrisi in actele oficiale. In 2004, 2009 si 2014 au fost la prezidentiale cate aproximativ 10 milioane de alegatori in primul tur. Un candidat ar castiga din primul tur doar daca ar obtine peste 90% din voturi la o asemenea prezenta, sau cu un scor mai mic cu conditia sa creasca prezenta la urne.

Ion Iliescu a reusit pe 20 mai 1990, in ce-a ramas in istoria politica cu titlul generic 'Duminica orbului', singura asemenea performanta, el fiind ales Presedinte din primul tur cu 85% din voturi si o prezenta uriasa la urne (86,19%).