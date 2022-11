VIDEO Plecați din Herson, rușii continuă să atace: cel puţin patru morţi în bombardamente asupra oraşului

Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite, joi, în urma bombardamentelor efectuate de armata rusă asupra oraşului Herson, situat în sud-estul Ucrainei, anunţă autorităţile ucrainene, informează Mediafax.

"Invadatorii ruşi au lansat rachete spre o zonă rezidenţială. O clădire a luat foc", a declarat Iarovslav Ianuşevici, şeful Administraţiei militare ucrainene din regiunea Herson, citat de cotidianul Le Monde.

Bilanţul bombardamentelor din Herson este de patru morţi şi zece răniţi.

Armata rusă s-a retras din oraşul Herson, situat în sud-estul Ucrainei, în urmă cu două săptămâni, dar menţine prezenţa în apropiere.

În localitatea Vîșhorod, situată la periferia Kievului, şapte persoane au fost ucise, iar 30 au fost rănite în urma atacurilor masive lansate miercuri de armata rusă, conform agenţiei Ukrinform.

Mass media and telegram channels report on the shelling of Kherson pic.twitter.com/p9KOKxwJf3