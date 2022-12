VIDEO | Premiera 'Familia Simpson şi familia Bocelli: Feliz Navidad de Crăciun' şi toată colecţia de şase filme 'Singur acasă', disponibile pe Disney+

Pe lângă emblematicele filme de Crăciun - "Singur acasă 2: Pierdut în New York" şi "Muppet: Colindă de Crăciun", care aniversează 30 de ani de la premieră, şi îndrăgitul film "O poveste de Crăciun" cu Jim Carrey, multe alte premiere sunt pe Disney+ în această perioadă, informează News.ro.

Serviciul de streaming Disney+ cuprinde filme şi seriale de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic şi Star, şi găzduieşte în exclusivitate producţiile originale Disney+.

Premieră

"Familia Simpson şi familia Bocelli: Feliz Navidad de Crăciun"

În acest scurtmetraj, Homer o surprinde pe Marge cu un cadou suprem, un spectacol de neuitat oferit de superstarul italian de operă Andrea Bocelli, împreună cu fiul său Matteo, în vârstă de 25 de ani, şi fiica sa Virginia, în vârstă de 10 ani. Exclusiv pe Disney+.

Clasice

Toată colecţia de 6 filme "Singur acasă | Home Alone" este disponibilă pe DIsney+

La doar opt ani, Kevin McCallister devine bărbatul casei! Lăsat din greşeală acasă când familia sa se grăbea să plece în vacanţa de Crăciun, Kevin îşi ocupă timpul cu decorarea casei de sărbători. Dar nu cu globuri şi ghirlande. Doi hoţi năstruşnici încearcă să pătrundă în casă, iar Kevin are pregătite pentru ei capcane, care mai de care mai isteţe.

"O poveste de Crăciun | A Christmas Carol"

Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) începe sărbătorile de Crăciun cu dispreţul şi meschinăria sa obişnuite, răstindu-se la funcţionarul său loial (Gary Oldman) şi veselul său nepot (Colin Firth). Dar când fantomele Crăciunului trecut, prezent şi viitor îl poartă într-o călătorie revelatoare, dezvăluindu-i adevăruri cu care Scrooge refuza să se confrunte, bătrânul trebuie să-şi deschidă inima până nu e prea târziu.

"Muppet: Colindă de Crăciun | The Muppet Christmas Carol"

Este sezonul iubirii, râsetelor şi una dintre cele mai drăguţe poveşti din toate timpurile! Alăturaţi-vă lui Kermit, drei Piggy şi celor de la Muppets în această versiune magică a poveştii clasice a lui Charles Dickens. Câştigătorul Oscarului Michael Caine (Cel mai bun actor în rol secundar) oferă un spectacol minunat. Într-un Ajun de Crăciun, Scrooge este vizitat de fantomele trecutului, prezentului şi viitorului. Împreună cu umilul Bob Cratchit (Kermit) şi familia sa, Spiritele îi deschid ochii lui Scrooge - şi inima - la adevăratul sens al Crăciunului. Plin muzică originală şi efecte speciale orbitoare, „The Muppet Christmas Carol” va deveni o tradiţie de vacanţă pe care familia dvs. o va preţui tot anul.

"Spărgătorul de nuci şi cele patru tărâmuri | The Nutcracker and the Four Realms"

În adaptarea magică de la Disney a poveştii clasice ”Spărgătorul de nuci”, Clara caută o cheie specială care să deschidă o cutie ce conţine un dar nepreţuit. Un fir aurit de la petrecerea de sărbători a naşului ei o conduce spre râvnita cheie - care dispare imediat după aceea într-o lume paralelă ciudată şi misterioasă. Acolo Clara întâlneşte un soldat, un grup de şoareci şi regenţii a trei tărâmuri magice. Dar trebuie să înfrunte ameninţătorul Al Patrulea Tărâm, unde locuieşte tiranica Mama Ghimbir, ca să recupereze cheia şi să readucă armonia într-o lume instabilă.

"Zâna bună | Godmothered"

Petrecută în perioada Crăciunului, „Zâna bună” e o comedie despre Eleanor, o tânără zână fără experienţă (Jillian Bell), care aude că profesia ei e pe cale de dispariţie, aşa că decide să încarce să demonstreze că oamenii încă mai au nevoie de zâne. Elenor găseşte scrisoarea rătăcită a unei fetiţe de 10 ani şi pleacă în căutarea lui Mackenzie, care acum este o mamă singură de 40 de ani (Isla Fisher), care lucrează la o televiziune din Boston. După ce şi-a pierdut soţul, Mackenzie a renunţat la ideea finalului fericit. Eleanor e hotărâtă să o ajute pe Mackenzie să fie fericită, fie că aceasta vrea asta, fie că nu.

"Cenuşăreasa | Cinderella"

Cenuşăreasa are încredere că visele ei pentru o viaţă mai bună se vor împlini. Cu ajutorul prietenilor ei şoricei şi al Zânei Ursitoare, zdrenţele ei sunt transformate ca prin farmec într-o rochie minunată şi Cenuşăreasa pleacă la balul regal. Dar când ceasul bate miezul nopţii, vraja se rupe şi Cenuşăreasa fuge, lăsând în urmă un singur condur de cleştar, singura cheie către un sfârşit de basm!

"Noelle: Fiica lui Moş Crăciun"

Fiica lui Kris Kringle este cuprinsă de spiritul Crăciunului, dar îşi doreşte să poată să facă ceva „important”, precum iubitul ei frate Nick, care îi va lua locul tatălui lor de acest Crăciun. Nick se antrenează pentru a fi Moş Crăciun, dar eşuează lamentabil. El se prăbuşeşte cu sania. Nu ştie să deosebească un copil obraznic de unul cuminte. Nu înţelege nicio altă limbă în afară de limba lui. Lucrurile care ar trebui să i se întâmple în mod natural lui Moş Crăciun, din păcate, lui Nick nu i se întâmplă deloc. Când Nick este pe punctul de a se sfărâma ca o prăjitură de turtă dulce de la toată presiunea de pe umerii lui, Noelle îi sugerează să ia o pauză şi să plece pentru a-şi limpezi gândurile... dar acesta nu se mai întoarce. Brusca lui dispariţie generează haos la Polul Nord, aşa că doamna Kringle trebuie să intervină pentru a-l ţine în frâu pe Moşul înlocuitor hi-tech, vărul Gabe. Între timp, Noelle şi spiriduşa Polly, bona acerbă, dar cu inimă bună a familiei, fură sania şi renii pentru a pleca în căutarea fratelui ei şi a-l aduce înapoi la timp pentru a salva Crăciunul. Este o misiune de căutare şi recuperare, în timpul căreia Noelle începe să înţeleagă adevăratul sens al Crăciunului şi află că numele Kringle nu este singurul lucru pe care îl împarte cu tatăl ei.

"One Magic Christmas"

Premiata actriţă, Mary Steenburgen, oferă o interpretare de excepţie în rolul lui Ginny Grainger,o tânără mamă care redescoperă bucuria şi frumuseţea Crăciunului, datorită încrederii de neclintit a fiicei ei de şase ani Abbie (Elisabeth Harnois) şi a lui Gideon (Harry Dean Stanton), îngerul păzitor al lui Ginny. Experienţa ei vă va emoţiona şi vă va atinge sufletul în tradiţia nemuritoare marca Disney.

"Baftă Charlie: Călătoria | Good Luck Charlie, It's Christmas!"

Este o vacanţă de iarnă pe care cei din familia Duncan nu o vor uita prea curând. Aventura începe când cei din familia Duncan, care sunt în drum către Palm Springs pentru a petrece sărbătorile cu părinţii lui Amy, sunt despărţiţi după ce Teddy (Bridgit Mendler) ia o decizie de ultim moment să renunţe la locul ei din avion pentru un bilet gratis. Nedorind să stea deoparte şi să îşi lase fiica să călătorească de una singură, Amy (Leigh-Allyn Baker) coboară şi ea din avion… numai că descoperă că următorul zbor către Palm Springs este după Crăciun. Între timp, restul familiei ajunge în Palm Springs, dar lucrurile nu sunt deloc mai uşoare pentru ei. Bob (Eric Allan Kramer) încearcă să aibă grijă de Charlie (Mia Talerico), supravegheat de ochiul de vultur al mamei lui Amy, Petunia (Debra Monk); PJ (Jason Dolley) învaţă despre lucrurile de apreciat şi cele care lasă de dorit legate de piscina bunicilor lui; iar Gabe (Bradley Steven Perry) realizează rapid neajunsurile iniţierii bunicului Hank (Michael Kagan) în tainele jocului său video.

"Prep & Landing"

În Ajunul Crăciunului, o echipă high-tech de elfi dintr-o unitate de elită numită „Prep & Landing” se asigură că toate casele din lume sunt pregătite pentru vizita lui Moş Crăciun. Dar după ce a muncit fără răgaz timp de 227 de ani, elful Wayne este supărat când nu este promovat ca Director al Listei de Informaţii privind Copiii Neastâmpăraţi. În schimb, el trebuie să facă echipă cu un începător idealist pe nume Lanny. În timpul primei lor misiuni ca parteneri, Wayne şi Lanny se confruntă cu provocări neaşteptate care îi împing până la limită şi ameninţă Crăciunul pentru copiii din toată lumea. Acum va fi nevoie de un efort uriaş din partea celor doi parteneri nepotriviţi pentru a salva Crăciunul.

"Miracolul de pe strada 34 | Miracle on 34th Street"

Susan, o fetiţă de 6 ani, are îndoieli cu privire la cel mai longeviv miracol al copilăriei: Moş Crăciun. Mama ei i-a spus „secretul” despre Moş Crăciun cu mult timp în urmă, aşa că Susan nu se aşteaptă să primească cele mai importante cadouri de pe lista ei de Crăciun. Dar, după ce întâlneşte un Moş Crăciun special de la un magazin care este convins că este real, Susan primeşte cel mai preţios cadou dintre toate, ceva în care să creadă.

"Epoca de gheaţă: Crăciunul Mamutului | Ice Age: A Mammoth Christmas"

Atunci când Sid îi strică din greşeală una dintre tradiţiile de Crăciun lui Manny, i se spune că acum va fi trecut pe lista copiilor cei răi a lui Moş Crăciun. Ca să-şi susţină cauza în faţa lui Moş Crăciun, Sid se îndreaptă către Polul Nord avându-i pe Crash, Eddie şi Peaches după el.

Seria de filme "Cine este Moş Crăciun? | Santa Claus - The Santa Clause" şi noua serie "Cine este familia lui Moş Crăciun?"

Comediantul vedetă Tim Allen străluceşte în această comedie magică şi măreaţă marca Disney, Moş Crăciun. În Ajunul Crăciunului, tatăl divorţat Scott Calvin şi fiul său descoperă că Moş Crăciun a căzut pe acoperişul lor. Când Scott ia frâiele saniei magice, el descoperă că este acum noul Moş Crăciun şi trebuie să convingă o lume de necredincioşi, inclusiv pe el însuşi.

"Regatul de gheaţă | Frozen"

Optimista şi curajoasa Anna porneşte alături de munteanul Kristoff şi renul lui loial, Sven, într-o călătorie dificilă pentru a o găsi pe sora Annei, Elsa, ale cărei puteri de gheaţă au prins regatul Arendelle în capcana unei ierni eterne. Cei doi străbat zăpezi care rivalizează cu acelea de pe Everest, ajutaţi de troli magici şi un amuzant om de zăpadă pe nume Olaf, dar vor reuşi aceştia s-o găsească la timp pe Elsa pentru a salva Arendelle?

"De Crăciun mă întorc la tine | I'll be home for Christmas"

Această comedie celebrează credinţa din noi toţi. Jake Wilkinson, un elev egoist, are un lucru în minte - ajunge la cina de Crăciun sau pierde un Porsche promis de tatăl său. Cu câteva zile înainte de termen, se trezeşte în deşertul din California - fără bani, purtând costum de Moş Crăciun şi o barbă albă! Disperat de a-şi primi darul, zboară, se târăşte, se opreşte, se hrăneşte, loveşte şi chiar merge cu sania spre est. Misiunea sa devine o comedie a erorilor, pe măsură ce mulţi străini aşteaptă ajutor şi bunătate. Cu cât Jake este mai aproape de casă, cu atât se apropie de adevăratul sens al Crăciunului şi de importanţa familiei.

"Coşmar înainte de Crăciun | The Nightmare Before Christmas"

Coşmar înainte de Crăciun spune povestea lui Jack Skellington, regele creaturilor din Oraşul Halloweenului. Plictisit de colindat, Jack tânjeşte după ceva mai mult şi curând descoperă magia Oraşului Crăciunului. Când Jack se hotărăşte să ducă această sărbătoare veselă în Oraşul Halloweenului, visul lui de a-i lua locul Moşului se destramă, iar Sally, păpuşa de cârpă care-l iubeşte, trebuie să repare lucrurile.

"Frumoasa şi Bestia | Beauty and the Beast"

Unul dintre cele mai iubite filme de animaţie din toate timpurile este pe cale să vă vrăjească! Urmăriţi aventurile lui Belle, o tânără frumoasă şi inteligentă care ajunge în castelul unui prinţ transformat prin magie în bestie. Cu ajutorul personajelor magice din castel, Belle învaţă cea mai importantă lecţie din viaţă - că adevărata frumuseţe vine dinăuntru.

"LEGO Războiul Stelelor De Sărbători |The LEGO Star Wars Holiday Special"

Lego Războiul Stelelor Ediţie specială de sărbători este o celebrare jucăuşă şi plină de bucurie a Sagăi Skywalker, care se desfăşoară după evenimentele din Episodul 9, prezentând cronologic eroi, răufăcători emblematici şi capcane, totul în spiritului sărbătorilor. Povestea se începe în sărbătoarea festivă numită Ziua Vieţii. Toată lumea din galaxie este într-un spirit festiv, dar Rey este concentrat să se îmbarce într-o misiune cu BB-8 pentru a găsi un templu Jedi care să se arate doar în această zi specială. Ea este hotărâtă să câştige înţelepciunea din templu şi să transmită prietenilor ei tradiţiile şi învăţăturile Jedi. În templu, Rey se îmbarcă într-o aventură epică în timp, prezentând momente memorabile din saga Răzbiul Stelelor. Ea se va împrieteni cu un tânăr şi impresionabil Luke Skywalker şi se va ciocni cu Darth Vader şi cu Împăratul. În cursa ei nebună prin cronologie, ea va intra în contact cu mulţi din galaxie, inclusiv Obi-Wan, Anakin, Yoda, Han Solo, Kylo Ren şi Mandalorianul şi Copilul. Înapoi la Millennium Falcon, Finn, Poe, Chewie, R2-D2, C-3PO, D-O şi restul prietenilor lui Rey se luptă să organizeze cea mai bună petrecere de Ziua Vieţii!

"Cronicile din Narnia: Leul, Vrăjitoarea şi Dulapul | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe"

Studiourile Walt Disney şi Walden Media prezintă mult-iubita aventură atemporală a lui CS Lewis. Cu ajutorul efectelor speciale realiste, veţi urmări povestea lui Lucy, Edmund, Susan şi Peter, patru fraţi ce pătrund în ţinutul Narnia printr-un dulap vrăjit când se jucau de-a v-aţi ascunselea la conacul unui misterios profesor. Aici, copiii descoperă un ţinut odată paşnic, locuit de animale vorbitoare, pitici, fauni, centauri şi uriaşi, care a fost aruncat într-o iarnă eternă de malefica Vrăjitoare Albă. Ajutaţi de înţeleptul şi măreţul leu Aslan, copiii conduc Narnia în lupta cu vrăjitoarea.