VIDEO Presa din Brazilia a publicat clipul presupusului viol în care e implicat Neymar - Imaginile vorbesc de la sine

Neymar Jr. trece prin momente foarte grele. Starul brazilian va rata Copa Americadupă ce și-a rupt ligamentele în meciul amical împotriva Qatarului, însă trebuie să se apere și pentru acuzațiile de viol care îi sunt aduse de un fotomodel brazilian,Najila Trindade, potrivit fanatik.ro

Presa din Brazilia a publicat clipul presupusului viol în care e implicat Neymar: “Imaginile vorbesc de la sine”

Cazul a făcut vâlvă în întreaga lume, mai ales că Najila a ieșit în presă și a povestit cu lux de amănunte partea ei de poveste. Însă, brazilienii de la Record au publicat un filmuleț din camera de hotel cu presupusul viol. Inițial, Najila se așează peste Neymar, iar apoi cei doi încep să se certe, dar filmulețul este incomplet.

Tatăl lui Neymar a comentat imaginile și este de părere că fiul său este victima în acest caz:“Nu cred că mai trebuie să îmi apăr fiul. Imaginile vorbesc de la sine și este clar ce s-a întâmplat. Acest video demonstrează că Neymar a fost atacat. Ea a provocat, l-a agresat pentru ca el să raspundă, însă și-a dat seama că este o înscenare. Trebuie doar să vedeți imaginile. Este un montaj iar lumea realizează asta. Este bine pentru noi și pentru investigație că acest clip a apărut”, a spus Neymar Sr.

Najila Trindade a declarat în primul interviu televizat de după începerea scandalului că a vrut să aibă relații intime cu Neymar, însă că a fost victima unei agresiuni și apoi al unui viol: “L-am cunoscut pe Instagram. I-am trimis o imagine, cu un mic text, și mi-a răspuns. Am schimbat mai multe mesaje, apoi am vorbit la telefon. Încă de la început, am vrut să fac sex cu Neymar. Era dorința mea. El mi-a plătit călătoria. Voiam să-l întâlnesc pentru a avea o relație sexuală cu el. Și lui era clar. La hotel, a devenit agresiv, total diferit față de cel pe care îl cunoscusem prin mesaje. Cum îmi doream mult să fiu cu el, mi-am zis: «OK, mă voi descurca». Am început să ne mângâiem, să ne sărutăm, totul era consimțit.

M-a bruscat. Inițial, n-am reacționat, însă mă durea, mă durea foarte tare. I-am spus: «Stop, mă doare». Mi-a cerut scuze. Am continuat, ne-am întins pe pat, iar eu l-am întrebat dacă are prezervativ. Mi-a răspuns că nu are. L-am anunțat: «Atunci, nu va fi nimic mai mult decât ce-am făcut până acum». N-a mai scos niciun cuvânt. M-a întors și a comis actul sexual, în timp ce eu îi ceream să se oprească. Continua să mă lovească violent peste fese. M-am răsucit și m-am desprins de el. Am urlat: «Stop, stop, stop!»”, a spus Najila pentru televiziunea SBT.

Modelul a declarat că după ce s-a încheiat actul sexual voia să îl facă pe Neymar să plătească: „Când am ieșit din cameră, am înțeles că a fost un idiot, un zero barat. Am realizat imediat că m-a violat. Nu avea dreptul să facă asta. Atunci am decis să-mi caut dreptatea. Era o chestiune de onoare. Sunt traumatizată. Vreau să plătească”