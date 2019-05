VIDEO - Primit cu pâine, sare și pălincă, pe Tăriceanu l-au năpădit amintirile despre prima sa funcție în Guvern

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu și-a amintit, joi, într-o vizită de campanie la fabrica de mobilă ARDUDANA din Satu Mare, despre începuturile sale guvernamentale în 1996.

„Mi-am adus aminte de faptul ca atunci cand am devenit ministru al industriilor si comertului in 1996, biroul meu avea niste scaune ponosite, urate si murdare si a trebuit sa recurg la mama mea sa aleaga un material frumos cu care sa retapitez. Mi-am adus aminte cat de saraca era Romania anilor '90 si cum trebuia sa incercam sa ne prezentam mai bine in fata delegatiilor care veneau sa viziteze Romania”, a spus Tăriceanu.

„Am mancat la pranz unul din felurile mele preferate, imi place gulașul, pregătit așa picant și pe care nu pot sa il mananc la Bucuresti. Colegii mei m-au primit cu paine, cu sare si cu palinca, palinca asta cu care nu suntem obisnuiti noi bucurestenii si daca o bem in cantitati mari cateodata ni se urca si la cap. Nu a fost cazul azi”, a mai spus liderul ALDE.