Video| Procesul-momentului de la Hollywood: Johnny Depp, dezvăluiri șocante despre relația sa cu Amber Heard

În timp ce Johnny Depp și Amber Heard se confruntă într-o sală de judecată din Virginia, noi detalii sunt dezvăluite despre relația lor și despre ce a dus la divorțul lor public.

La mai bine de cinci ani de la despărțire, procesul de defăimare al lui Depp de 50 de milioane de dolari împotriva fostei sale soții este în centrul atenției într-o sală de judecată din Virginia. În declarațiile de deschidere împărtășite pe 12 aprilie, avocații lui Depp au susținut că Heard a distrus reputația actorului „alegând să mintă despre el în beneficiul ei personal”, potrivit eonline.com.

În 2018, Heard a scris un articol pentru Washington Post în care s-a descris ca fiind o „figură publică care reprezintă abuzul domestic”. Deși articolul nu l-a menționat niciodată pe nume Depp, avocații săi au spus anterior în documentele instanței că articolul de opinie al lui Heard făcea parte dintr-o „înșelătorie elaborată”.

Starul Piraților din Caraibe a mai susținut în documentele instanței că Heard și-a inventat povestea în speranța de a genera „publicitate pozitivă” și de a „își avansa cariera”.

Cu câteva zile înainte de începerea procesului, Heard a făcut o declarație rară pe Instagram, anunțând o pauză de la rețelele de socializare. „Johnny mă dă în judecată pentru un articol de opinie pe care l-am scris în Washington Post, în care am povestit experiența mea de violență și abuz domestic”, a scris ea pe 9 aprilie. „Am scris despre prețul pe care îl plătesc femeile pentru că vorbesc împotriva bărbaților puternici. Eu continui să plătesc acel preț, dar sper că, când acest caz se va încheia, voi putea merge mai departe, la fel și Johnny.”

Lily-Rose Depp a omis nunta lui Johnny Depp cu Amber Heard

Privind înapoi la nunta sa din februarie 2015 cu Heard, Depp a explicat de ce unul dintre copiii săi nu era interesat să participe la ziua cea mare. „Fiica mea Lily-Rose nu a venit la nuntă”, a mărturisit el despre tânăra de 22 de ani. „Ea și Amber Heard nu au fost în relații deosebit de grozave, din mai multe motive”.

Johnny Depp a bănuit că Amber Heard a avut o aventură cu James Franco

În timpul interogatoriului din 21 aprilie, Depp a recunoscut că a avut o conversație aprinsă cu Heard înainte de a se îmbarca într-un zbor din 2014 de la Boston la Los Angeles. Potrivit mărturiei actorului, acesta se temea că Heard are o aventură cu James Franco, colegul ei din 'The Adderall Diaries'. A doua zi după zbor, Depp i-a trimis un mesaj lui Heard în care i-a cerut scuze pentru comportamentul său scriind: „Încă o dată, mă trezesc într-un loc de rușine și regret. Desigur, îmi pare rău. Chiar nu știu de ce sau ce s-a întâmplat. dar nu o voi mai face niciodată”.

Johnny Depp explică de ce a „mințit” în legătură cu degetul tăiat

Deși Depp a căutat inițial tratament la o cameră de urgență pentru degetul tăiat, actorul a spus în timpul mărturiei sale din 20 aprilie că l-a „mințit” pe medicul de acolo despre cum a fost rănit.

„Nu am vrut să-i fac necazuri”, a mărturisit el. "Am încercat să păstrez lucrurile cât mai simple pentru toată lumea. Nu am vrut să-i pun numele în acel amestec."

Anterior, un judecător care prezida procesul de calomnie al lui Depp împotriva The Sun nu a acceptat că Heard ar fi fost responsabilă pentru tăierea vârfului degetului actorului, deoarece ar fi aruncat în el o sticlă de votcă, potrivit The Guardian.

Doctorul lui Johnny Depp își amintește că i-a tratat degetul tăiat

Medicul de multă vreme al lui Depp, David Kipper, a participat la o declarație care a fost redată în instanță pe 18 aprilie. În depoziție, înregistrată în februarie, Kipper și-a amintit că l-a tratat pe actor după ce i-a fost tăiat vârful degetului.

Kipper a spus că nu știe cum s-a rănit Depp în martie 2015, când a curățat rana actorului în Australia. Depp a susținut anterior că Heard „a aruncat o sticlă mare de vodcă” în el și că sticla a lovit blatul unde avea mâna, tăindu-i degetul. „A trebuit să fac trei operații pentru a-mi reconstrui degetul și am contractat MRSA de trei ori”, a spus Depp în 2019, în prima sa declarație, ca parte a procesului său pentru defăimare de 50 de milioane de dolari împotriva ei. „Mi-a fost teamă că îmi voi pierde degetul, brațul și viața”.

Când a fost întrebat în declarație despre un mesaj text către Kipper de la Depp în care se spunea că actorul și-a tăiat degetul, Kipper a răspuns: „Cred că asta a spus, da”. De asemenea, Kipper a mărturisit că actorul i-a spus medicului de la urgență că și-a tăiat singur degetul cu un cuțit.

Johnny Depp susține că Amber Heard i-a stins o țigară pe față

În timp ce se afla la tribună, în timpul unei mărturii pe 20 aprilie, Depp a susținut că Heard a luat odată o țigară aprinsă și „i-a stins-o pe față”.

„Aceasta a fost după ce degetul a dispărut”, a continuat el, referindu-se la incidentul din martie 2015 în care degetul i-a fost tăiat.

Johnny Depp neagă acuzația de agresiune sexuală a lui Amber Heard

În declarațiile de deschidere, avocatul lui Heard, Ben Rottenborn, a susținut că clientul său a suferit violență sexuală din partea lui Depp. El a mai susținut că actrița a suferit abuzuri domestice din partea lui Depp, care „au luat mai multe forme”, inclusiv abuz fizic, emoțional, verbal și psihologic.

„Veți auzi în termenii cei mai grafici și îngrozitori despre violența pe care a suferit-o”, a spus Rottenborn despre viitoarea mărturie a lui Heard. "O să auzi asta direct de la ea. Va urca pe tribună și îți va spune asta. S-a întâmplat."

Un purtător de cuvânt al lui Depp a negat acuzațiile, spunând: „Acesta urmează un model al afirmațiilor sale elaborate și eronate, care au continuat să se schimbe și să evolueze de-a lungul timpului în scopul valorii șocului de la Hollywood, pe care Amber a stăpânit-o și a folosit-o pentru a exploata o mișcare socială serioasă."

Rănile fizice provocate de Amber Heard

Depp a spus că stătea într-o casă mare din Australia și și-a amintit că s-a încuiat în „cel puțin nouă dormitoare și băi” în acea zi „în timp ce ea bătea în uși și țipa obscenități și dorea să aibă o altercație fizică”. Ulterior, Depp a mărturisit că artiștii cu efecte vizuale i-au pus un „deget normal” la mână în cel de-al cincilea film „Piratii din Caraibe” și i-a mințit pe doctori despre cum i-a fost tăiat vârful degetului mijlociu drept, în loc să le spună că Heard a aruncat o sticlă de votcă la el.

Depp a mărturisit că Heard a fost responsabilă pentru materiile fecale găsite pe patul lor comun după o ceartă în care a spus că o părăsește, a raportat Insider. Actorul a spus că incidentul a avut loc în urma unei lupte după o cină organizată pentru aniversarea a 30 de ani a lui Heard, pe 21 aprilie 2016. „Răspunsul meu inițial la asta a fost că am râs”, a spus Depp, descriind reacția de a vedea o fotografie a fecalelor, potrivit Insider.