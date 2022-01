VIDEO | Proteste masive în Amsterdam în urma restricțiilor anti-pandemie. Primăria a declarat zona 'de înalt risc'

Mii de oameni au încălcat o interdicţie cu privire la adunări în pandemie şi s-au strâns într-o piaţă din Amsterdam pentru a protesta faţă de restricţiile decise de guvern în contextul pandemiei, relatează AP, citat de news.ro

Municipalitatea din Amsterdam hotărâse ca manifestaţia de duminică să fie interzisă, precizând că poliţiştii au indicii că unii protestatari ar urma să vină “pregătiţi pentru violenţe”.

Totuşi, mii de oameni au ajuns duminică în piaţă, unii dintre ei afişând un banner cu mesajul “mai puţină represiune, mai multă grijă” în apropierea Muzeului Van Gogh.

#Breaking: Massive Dutch riot police present in #Amsterdam, as they are fearing rioting and huge crowds of protestors at the #Museumplein, as facebook pages suggested to protest for the first day of the year in the #Netherlands. #Covid19 #Coronavirus #NL pic.twitter.com/rociTtT0IU