VIDEO PS Macarie a dăruit familiei Smicală o icoană a Maicii Domnului care arată lucrarea tainică a lui Dumnezeu în viața lor

Preasfințitul Părinte Macarie a oferit sâmbătă un dar simbolic copiilor Mihai și Maria Smicală, mamei lor, Camelia, și soțului ei, Ari Ștefan, convertit la Ortodoxie: o icoană a Maicii Domnului Galaktotrofousa (care alăptează). Darul pune în evidență destinul matern al Cameliei Smicală, care a născut trei copii după ce a depășit, avându-L doar pe Dumnezeu alături, trei crize de sarcină.

„Bucuria este mare, deoarece Camelia Mihaela Smicală a venit din Finlanda însoțită de cei doi copii ai săi, Johan Mihail și Maria Alexandra, pentru care ne-am rugat cu multă osârdie ani de zile și le-am fost alături cu tot ce am putut și în mod deosebit cu durerea inimii”, a spus Episcopul Europei de Nord, conform basilica.ro.

„Și iată că Dumnezeu a văzut durerea inimii noastre și a luat aminte și S-a milostivit și i-a izbăvit de această grea încercare și, iată, astăzi sunt împreună la casa lor.”

„Ne aducem aminte cu mare durere că, după ce a fost separată Camelia de copilași, la scurtă vreme au fost interzise și vizitele la copilași. Ei înșiși, Mihai și Maria, au fost despărțiți unul de altul în locații necunoscute. Însă, în cele din urmă, iată, Dumnezeu S-a milostivit și i-a adus lângă mama lor, acolo unde le este locul”, a menționat ierarhul.

„Chiar dacă suntem uneori la marginea nădejdii sau dincolo de ea, trebuie să avem inimile sus, fiindcă Dumnezeu este prezent și este mai prezent în suferință și încercare decât atunci când suntem împliniți și bucuroși”, a adăugat Preasfinția Sa.

Camelia Smicală a declarat: „Vreau să vă spun ce am învățat eu din toată povestea aceasta: cea mai mare este ascultarea. Orice aș fi făcut eu, personal, și oricât m-aș fi zbătut, numai ascultarea de duhovnic m-a adus în clipa aceasta aici.”

„Vă rugăm foarte mult să ne iertați, nu o să vă putem niciodată mulțumi la fiecare în parte, dar eu mă rog în fiecare zi pentru toți”, a mai spus românca.

Solidaritatea oamenilor

Timp de peste cinci ani, între 2015 și 2020, copiii au fost despărțiți, împotriva voinței lor, de Camelia Smicală, medic român stabilit prin căsătorie în Finlanda. Decizia administrativă a autorităților locale din Tampere, Finlanda, s-a făcut cu încălcarea unei decizii a justiției finlandeze din 2013 care, după divorț, oferea mamei custodia și stabilea domiciliul copiilor la ea acasă.

Românca și familia ei s-au bucurat de susținerea românilor din diaspora și din țară. Pe lângă Episcopul Europei de Nord, care le-a fost permanent alături, reușind chiar să viziteze copiii în câteva rânduri, despre cazul copiilor Smicală au mai vorbit Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, cât și Mitropolitul Serafim al Germaniei.

Parohiile și organizațiile bisericești au organizat concerte de Crăciun și au transmis numeroase mesaje de susținere de-a lungul timpului.

Deși mai mulți parlamentari români și chiar un ministru de externe – în 2019 și 2020 – au intervenit în favoarea copiilor, cazul lor nu s-a rezolvat decât prin lucrarea tainică și smerită a lui Dumnezeu și a Maicii Domnului.

Lucrarea tainică și smerită a lui Dumnezeu

Copiii au revenit acasă imediat după ce mama lor s-a căsătorit cu Ari Ștefan, un medic finlandez convertit la Ortodoxie. Preasfințitul Macarie a menționat sâmbătă că, la scurt timp după ce a oficiat taina cununiei pentru Camelia și Ari Ștefan, autoritățile de protecția copilului au decis că Mihai și Maria Smicală pot locui din nou în familie.

Astfel, Dumnezeu le-a dăruit copiilor nu numai eliberarea și întoarcerea în brațele mamei, ci și un tată iubitor și îmbisericit.

Întreaga familie a ajuns sâmbătă direct la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm după ce a călătorit toată noaptea cu vaporul, pentru a se spovedi și împărtăși cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

Zilele acestea s-a împlinit un an de la cununia lor, iar Mihai, care este născut de Bobotează, a împlinit 16 ani. S-a născut prematur, iar mama lui a fost la un pas de moarte.

„A da viață este cel mai înălțător lucru”

„Am trecut o dată în partea cealaltă și m-a întors înapoi Sfântul Ioan Botezătorul, care mi-a spus că nu mi-e gata casa”, a declarat medicul român Camelia Smicală anul trecut. În cinstea sfântului, ea i-a dat lui Mihai și numele de Johan, numele finlandez al Botezătorului.

Este în prezent elev al unui colegiu de elită din Finlanda, cu profil de limbi clasice, unde a intrat prin examen, fiind singurul copil din sistemul social finlandez care a reușit această performanță.

Despre Maria, mama ei spune că s-a născut cu ajutorul rugăciunilor Părintelui Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă.

Darul oferit de Preasfințitul Părinte Macarie simbolizează protecția și lucrarea Maicii Domnului în viața unei femei singure care și-a urmat destinul de mamă în ciuda dificultăților uriașe, aparent de nedepășit, cu care s-a confruntat.

„Fiecare sarcină s-a întâmplat în condiții să le spunem «nedorite»”, spunea Camelia Smicală într-un interviu acordat Alexandrei Nadane în 2019.

„În cazul Andreei (sora mai mare a copiilor Mihai și Maria – n.red.), deși eram proaspăt căsătorită, am fost nevoită să aleg între copil și tatăl ei, care nu dorea copii, iar în celelalte două cazuri am fost nevoită să aleg între viața mea și sarcină. Am ales corect. Și aș alege de un infinit de ori la fel. A da viață este cel mai înălțător lucru, iar noi, femeile, suntem binecuvântate prin aceasta.”

„Am crescut trei copii de una singură, fără nici un ajutor, lovită din toate părțile. Au fost trei cezariene, dintre care două de urgență. Nu mi-a păsat ca toți doctorii îmi spuneau că nu am nici o șansă, eu am mers înainte cu Dumnezeu”, a mai spus românca în același an.

„Nu au fost niciodată două salarii în casă, nici măcar în timpul căsătoriei (prima căsătorie – n. red.). Am strâns din dinți, am făcut gărzi și am îngrijit copiii după zeci de ore nedormite, în genunchi.”

„Dumnezeu mi-e martor că tot ce am scris e adevărat”, a mai transmis atunci Camelia Smicală. „Lui îi mulțumesc pentru copii și niciodată nu voi considera o greșeală faptul că am venit în Finlanda, indiferent de cât de mult am suferit din această cauză. Dacă nu aș fi venit, Maria și Mihai nu ar fi fost. Iar ei nu pot fi o greșeală!”