VIDEO - PSD solicită CSAT să clarifice pătrunderea măștilor neconforme pe piață

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat, joi, că ar trebui ca CSAT să analizeze cum au păstruns pe piață măștile neconforme.

„Protestam energic fata de situatia in care nimeni nu mai are grija de sanatatea romanilor. Guvernul ne-a anuntat ca de luni de zile in Romania au patruns masti neconforme. Repet, de luni de zile. Nu avem nicio garantie pana acum ca nu se intampla si in acest moment sau nu se va intampla in continuare aceasta situatie. Este un lucru foarte grav, ne-am fi asteptat sa se discute acest subiect in CSAT”, a declarat Gabriela Firea.

Ea a acuzat că in continuare medicamentele pentru diabetici se gasesc foarte greu in farmacii, criza Euthyrox nu s-a rezolvat, bolnavii cronici au acces foarte greu la tratament si „am ramas singura tara care a ramas blocata in separarea spitalelor in spitale Covid si non-covid.