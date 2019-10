VIDEO Raed Arafat s-a sucit și vorbește despre noile imagini de la Colectiv: 'Arată momentul în care nu toate echipajele sosiseră, nu erau multe tărgi'

Raed Arafat a revenit asupra deciziei de a nu comenta filmările făcute de pompieri la Colectiv și a precizat că, în ciuda acuzațiilor, nu știa de existența înregistrării și nici nu a cerut să fie ascunsă, însă aceasta nu arată toată intervenția ISU și nici nu surprinde locul unde erau duși răniții pentru a fi îngrijiți.

„Era normal să cer de la ISUBIF să iasă cu explicații. Ce au făcut. Au reușit să explice aceste lucruri. Populația dorește și mai multe explicații. Voi face într-o conferință de presă la un anumit moment. Nu am știut de acest film, nu am ascuns filmul și nu am dat dispoziție să fie ascuns”, a spus Raed Arafat într-un mesaj video postat pe Facebook.

În privința filmului, Raed Arafat a spus că înregistrarea „nu aduce aspecte noi asupra intervenției”.

„El arată câteva secvențe. Nu arată per ansamblu toată intervenția. Mai mult decât atât, acest film prinde primele momente - momentul în care nu toate echipajele sosiseră, nu erau multe tărgi. Dar nu arată locul unde erau duși răniții și unde au fost tratați - departe de locul unde se filma”, a mai punctat acesta.

Inițial, joi seară, Arafat a spus că punctul său de vedere va fi expus după comemorarea Colectiv și după alegerile pentru prezidențiale, deoarece declarațiile sale ar putea aduce „element perturbator”.

Procurorii de la Parchetul General au disjuns dosarul Colectiv și au transmis către Parchetul Militar cauza pentru a fi anchetat modul în care au intervenit echipajele ISU atunci când au sosit la locul tragediei în 30 octombrie 2015.

