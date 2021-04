VIDEO - Reacția lui Ludovic Orban la scenariul condiționării ridicării MCV de adoptarea legilor justiției

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marti ca nu crede sa existe vreo legatura intre adoptarea legilor justitiei si ridicarea MCV, după ce Franţa a apreciat că este încă prematură ridicarea MCV pentru România.

„Nu cred ca la nivelul Comisiei Europene si la nivelul institutiilor europene mai exista vreun dubiu legat de buna intentie a coalitie de guvernare si a majoritatii parlamentare. Toata conduita noasta din ultimii 4 ani cand ne-am opus cu toate parghiile macelaririi legislatiei in domeniul justitiei si distrugerii institutiilor din domeniul justitiei arata angajamentul nostru ferm sa aducem statul de drept in Romania, sa sprijinim lupta anticoruptie. Nu cred ca este neaparat o legatura directa intre adoptarea efectiva a vreunei legi si decizia de incetare a MCV. Oricum, evaluarea se va face in luna iunie si pana atunci avem timp sa ajungem la o forma unanim acceptata in coalitie, sa fie adoptate priectele de legi in Guvern si sa inceapa dezbaterea parlamentara”, a declarat Ludovic Orban.