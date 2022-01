VIDEO - Rebelii Houthi au încercat să-l ASASINEZE pe președintele Israelului: plan dejucat de Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite au anunțat luni că au interceptat o rachetă balistică lansată de miliția Houthi din Yemen, pe fondul vizitei președintelui Israelului Isaac Herzog, informează Arabnews.com.

Atacul nu a avut ca rezultat pierderi, deoarece racheta distrusă a căzut în afara zonelor populate, a declarat Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite.

Forțele aeriene ale Emiratelor Arabe Unite, împreună cu Coaliția pentru Restabilirea Legitimității în Yemen, au distrus ulterior locul de lansare a rachetelor din gubernia Al-Jawf din Yemen, se arată în comunicat.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite și-a afirmat „deplina pregătire de a face față oricăror amenințări”, adăugând că „va lua toate măsurile necesare pentru a proteja Emiratele Arabe Unite de orice atac”.

Autoritatea Generală a Aviației Civile din Emiratele Arabe Unite a asigurat luni publicul că cea mai recentă „atrocitate” Houthi nu a afectat traficul aerian în cel mai aglomerat coridor aerian din regiune.

"Traficul aerian din țară merge ca de obicei, iar operațiunile tuturor zborurilor se desfășoară normal. Nu există niciun impact asupra zborurilor și aeroporturilor ca urmare a rachetei balistice lansate de miliția teroristă Houthi", a spus autoritatea.

Atacul Houthi a avut loc la câteva ore după ce președintele Israelului Herzog a sosit la Abu Dhabi pentru a căuta legături regionale mai puternice.

Herzog a discutat despre securitate și despre relațiile bilaterale cu conducătorul de facto al Emiratelor Arabe Unite, Prințul Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, la Abu Dhabi.

Herzog și-a petrecut noaptea în Abu Dhabi și își va continua vizita în Emiratele Arabe Unite în ciuda atacului Houthi, a spus biroul său.

Prim-ministrul israelian Naftali Bennett a făcut în decembrie prima sa vizită oficială în Emiratele Arabe Unite și a discutat despre consolidarea relațiilor pe mai multe fronturi cu Sheikh Mohammed.

Atacul cu rachetă a avut loc imediat după ce un purtător de cuvânt al armatei Houthi, Yehia Sarei, s-a lăudat pe Twitter că gruparea teroristă va dezvălui în câteva ore detalii despre o nouă operațiune militară în adâncul Emiratelor Arabe Unite.

Pe 17 ianuarie, un atac cu drone și rachete al miliției a lovit un depozit de combustibil Abu Dhabi National Oil Co., ucigând trei persoane și rănind alte șase. Un al doilea atac cu rachetă de luni a fost dejucat.

Atacurile cu rachete care vizează Emiratele Arabe Unite au loc pe măsură ce rebelii Houthi se confruntă cu presiuni și suferă pierderi grele pe câmpul de luptă. Ajutate de Brigăzile susținute de Emiratele Arabe Unite, forțele guvernamentale yemenite au preluat provincia Shabwa la începutul acestei luni, o lovitură adusă eforturilor Houthi de a-și finaliza controlul asupra întregii jumătăți de nord a Yemenului.

Rebelii Houthi și-au sporit retorica împotriva șeicului din Golf în ultimele zile, urmărindu-și poziția de centru de afaceri și turism pentru regiune. Statele Unite și-au sfătuit recent cetățenii să nu călătorească în Emiratele Arabe Unite din cauza amenințării cu atacuri cu rachete sau drone din partea rebelilor Houthi din Yemen.

UAE MOD Joint Operations Command announces at 00:50 UAE time the destruction of platform for ballistic missile launched from Al-Jawf, Yemen towards UAE. Missile was intercepted at 00:20 by air defences. Video of successful destruction of missile platform and launch site pic.twitter.com/CY1AoAzfrp