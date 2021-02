VIDEO - Replica ministrului Justiției pentru UDMR: Acest proiect este cea mai bună variantă

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a reacționat joi după ce liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, a declarat că proiectul de lege de desființare a SIIJ va avea în Parlament o „soartă incertă” dacă rămâne în forma Guvernului:

„Nu ne-a oprit nimeni sa discutam, am discutat cu toata lumea, am cerut propuneri de la cei care solicita garantii, in ciuda acestui fapt nu am primit propuneri concrete, ci doar intrebari sau solicitari sa gasim noi acele garantii. Sunt disponibil la dialog. Vom vedea in Parlament prin amendamente care vor fi solutiile”, a reacționat ministrul.

Întrebat dacă are certitudinea ca legea va trece de Parlament in forma adoptata de Guvern, acesta a raspuns: `Am certitudinea ca acest proiect este ca mai buna varianta si am certitudinea ca vom continua dialogul in Parlament, voi explica in Comisiile Juridice pe larg si am certitudinea ca vom gasi o solutie pentru desfiintarea SIIJ care are zilele numarate”.