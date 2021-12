VIDEO - Rusia pare să facă un pas înapoi la granița cu Ucraina

Moscova a anunţat sâmbătă, de Crăciun, încheierea unor manevre militare în apropierea Ucrainei şi în sudul rus şi că 10.000 de militari ruşi s-au întors la bazele lor, după aceste manevre care au durat o lună de zile în sudul ţării, în apropiere de frontiera ucraineană, aflată în centrul unor tensiuni puternice, relatează AFP.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că aceste manevre ”de antrenament în luptă” au avut loc în mai multe poligoane militare, în regiunile ruse Volgograd, Rostov, Krasnodar şi în Crimeea anexată - zone situate în imediata apropiere a Ucrainei.

El precizează că exerciţii militare au avut loc, de asemenea, în teritorii ruse mai îndepărate de frontiera Ucrainei, în regiunile Stavropol, Astrahan, în Caucazul de Nord, dar şi în Armenia, Abhazia şi Osetia de Sud.

Armata rusă nu precizează însă, într-un comunicat, în care baze au fost redesfăşurate aceste trupe.

”În vederea asigurării unei stări de alertă ridicate în timpul sărbătorilor de la sfârşitul anului în instalaţiile militare din Districtul Militar de Sud, unităţi de gardă, trupe suplimentare şi forţe urmează să fie afectate pentru a face faţă unor eventuale situaţii de urgenţă”, anunţă armata.

De peste o lună de zile, Rusia este acuzată de către Occident de comasarea a zeci de mii de militari în apropierea frontierei ucrainene, în vederea unei eventuale intervenţii militare împotriva Kievului.

Moscova neagă orice intenţie belicoasă şi susţine că este ameninţată de ”provocări” ale Kievului şi NATO şi cere ca Aliana să se angajeze să nu se extindă în fosta URSS.

Aceste revendicări urmează să fie abordate în cadrul unor negocieri ruso-americane, în ianuarie.

Relaţiile Kievului cu Moscova sunt deja foarte tensionate după anexarea, în 2014, de către Rusia a Peninsulei ucrainene Crimeea şi izbucnirea unui război între trupe ucrainene şi rebeli proruşi în Donbas, în estul Ucrainei.

Într-un intervu acordat AFP în Ajunul Crăciunului, secretarul Consiliului Naţional ucrainean de Securitate Oleksii Danilov a minimalizat, însă, riscul unei escaladări militare iminente.

Potrivit acestui oficial, numărul militarilor ruşi dn jurul Ucrainei a crescut doar uşor - de la 93.000 în octombrie la 104.000 în prezent.

RUSSIAN TROOPS EN ROUTE TO UKRAINE. SOME ESTIMATE 265,000 TROOPS NOW AT BORDERpic.twitter.com/QrYdqYGTz1