Video | Scandal după înmormântarea lui Costel Corduneanu - Florin Salam nu a cântat la priveghi: Vă rog din suflet să mă înţelegeţi, fraţii mei!

Este scandal după înmormântarea 'Stăpânul Moldovei', costel Corduneanu. Cântăreţul Florin Salam a fost luat la rost de apropiaţii șefului de clan din Iași pentru că ar fi refuzat să cânte la priveghi.

În apărarea lui, artistul a spus că nu a ajuns la Iaşi, pentru că avea deja programate alte evenimente şi i-a fost teamă că va fi reclamat din nou la poliţie dacă a fost plătit pentru ele şi nu le va putea onora.

Ce a spus Florin Salam

"Am nunţile pe care le-a avut. Câte 3-4 nunţi pe zi, fraţii mei. Eu am probleme cu oamenii care au semnat, ştiţi foarte bine că am fost la poliţie.

Nu mai am cum să încurc nicio nuntă şi nici nu mi-am dorit, nici nu-mi doresc să mai supăr pe cineva şi să am probleme. Vă rog din suflet să mă înţelegeţi, fraţii mei!

Am trecut şi eu prin necazuri. Ştiu ce înseamnă. Vă iubesc, vă respect!", a spus Florin Salam.