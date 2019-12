VIDEO SCENE INCREDIBILE la ieșirea lui Carmen Dan de la audierile de la DIICOT: A fost atacată cu maioneză

Carmen Dan a fost audiată la DIICOT, dar la ieșirea de la discuțiile cu procurorii a fost atacată de celebrii protestatari Cristian Dide și Marian ”Ceaușescu”. Dide a atacat-o cu un tub cu maioneză pe cea care a condus Ministerul de Interne. El a fost luat la întrebări de jandarmi, după incident.

”Este absolut firesc ca organele de anchetă să cheme la audieri pe orice persoană care are cunoștință despre momentul 10 august și este foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Vreau să spun sincer că mă așteptam să fiu chemată încă de anul trecut. Nu s-a pus problema niciun moment să evit în a mă prezenta în fața organelor de anchetă. A durat destul de mult, pentru că cei care au pus întrebări, anchetatorii, au fost interesați să lămurească foarte multe aspecte. În principal, aspectele de interes au vizat rolul pe care l-a avut ministrul Afacerilor Interne, respectiv Carmen Dan în acea zi. Mă aflam la mine în birou, nu în biroul de comandă. (...) Indiferent de culoarea politică, ministrul nu conduce operațiunile. Nu am vorbit cu Liviu Dragnea. Am făcut precizări și referitoare la comunicarea în planul organizării misiunii cu anumite persoane politice. Am spus că nu am comunicat, nu m-am întâlnit în acea zi cu nicio persoană politică, care era în afara interesului de activitate al ministerului. Am făcut precizarea că am trimis comunicări și mesaje informative prim-ministrului în exercitarea calității guvernamentale, nu politice. Am trimis informări prim-ministrului României. Am acționat guvernamental, nu politic.”, a declarat Carmen Dan, după 6 ore de audieri.

Jandarmii au fost împiedicați de cei 4 protestatari să îl legitimeze pe Dide și să îl ducă la secție. Acesta a refuzat să meargă cu forțele de ordine la o secție de poliție, spunând că nu are motive, fapta sa fiind doar una ce poate fi pedepsită cu o simplă amendă.

Fostul ministru de Interne a spus că nu comentează declaraţiile altor martori din dosar: "Eu spun adevărul".

Şi la plecarea de la sediul DIICOT, Carmen Dan a fost huiduită şi i-a strigat "Mincinoaso".

