VIDEO Smiley şi Gina Pistol vor deveni părinţi

Cântăreţul Smiley şi prezentatoarea TV Gina Pistol au anunţat într-un videoclip că vor deveni părinţii unei fetiţe după o relaţie de trei ani.

"Mă bucur ce trăiesc acum şi vreau să copilăresc alături de copilul meu. Vreau să fiu prietenul copilului meu, aşa văd eu o mamă cool", a declarat Gina Pistol, potrivit news.ro.

Citește și: Ultim moment! BEC a publicat noile procente pentru Primăria Capitalei și sectoare. Ce noi schimbări au apărut

"A început joaca! Suntem fericiţi, ne simţim şi mici, şi mari, râdem, dar şi plângem de emoţii, începem să ne conturăm un Acasă al nostru. Împărţim cu voi, prin acest video, bucuria noastră care e cu fiecare zi mai mare la figurat, dar şi la propriu. Mulţumim de răbdare, de susţinere şi de mesaje", a scris Smiley.

Cei doi şi-au făcut declaraţii de dragoste şi au mărturisit ce le place reciproc.

Citește și: Rareș Bogdan se pune contra lui Ludovic Orban: ‘Când Kelemen Hunor ne va recita în fiecare dimineață articolul 1 din Constituție’

"Îmi place că mă faci să râd, că mă distrez cu tine şi că eşti un prieten foarte bun, dar şi că eşti foarte empatică", i-a declarat Smiley. "Eu te ştiu de când erai la Simplu. Şi ce-mi plăcea mie înainte să te cunosc era că eşti băiat bun, aşa mi se părea. Erai exact genul de băiat pe care să-l duci acasă ca să-l cunoască mama ta. Acum îmi place acelaşi lucru, că eşti un om bun, dar şi că mă echilibrezi, că-mi eşti un prieten foarte bun", a spus Gina Pistol.

"Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până cand nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră şi în acest oracol video pe care îl impărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit până acum. Mulţumim!", a povestit Gina Pistol.