Video șocant: Explozie puterică și focuri de armă la un hotel unde erau cazați oameni de afaceri din China

O explozie puternică şi tiruri de armă au avut loc luni după-amiaza în Kabul, în apropierea unui hotel frecventat de oameni de afaceri chinezi, potrivit unor martori, relatează AFP. ”A fost o explozie foarte puternică, iar apoi multe focuri de armă”, declară AFP un martor. Presa afgană dufuzează informaţii asemănătoare.

Oficiali în domeniul securităţii contactaţi de AFP nu au fost disponibili imediat după explozie. Explozia a avut loc în cartierul Shahr-e-naw, una dintre principalele zone comerciale în capitala afgană. Un număr important de oameni de afaceri chinezi vin în Afganistan după revenirea la putere a talibanilor. China este una dintre puţinele ţări care şi-a menţinut ambasada deschisă, în pofida faptului că nu recunoaşte în mod oficial regimul taliban.

Talibanii susţin că au îmbunătăţit securitatea Afganistanului după ce s-au întors la putere, în august 2021, însă au fost comise numeroase atentate cu bombă, revendicate în general de fialiala afgană a grupării jihadiste Statul Islamic (SI-K).

