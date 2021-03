VIDEO | Sorin Cîmpeanu îl contrează pe Vlad Voiculescu: 'Mă întreb care este diferenţa între elevii claselor I-IV şi cei de clasa a VIII-a?'

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, susţine că a semnat ordinul privind prezenţa a jumătate dintre elevii claselor terminale la cursuri în localităţile aflate în scenariul roşu pentru că altfel documentul nu ar fi fost semnat şi de ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu. "Nu am competenţe medicale să apreciez inflexibilitatea unor restricţii sanitare, dar am dreptul, ca om de educaţie, să mă întreb care este diferenţa între elevii claselor I-IV care pot veni cu prezenţă fizică efective integrale şi cei de clasa a VIII-a care nu pot veni cu efective întregi”, afirmă Sorin Cîmpeanu.

Cîmpeanu a afirmat că părinţii care cer ca toţi elevii să meargă la şcoală "au dreptate” şi a explicat că nu a propus ca toţi elevii să meargă la şcoală având în vedere situaţia epidemiologică şi faptul că tot mai multe localităţi intră în carantină.

"Au dreptate cei care cer asta (ca toţi copiii să meargă la şcoală - n.r.). Dacă nu ar fi fost cu rata de infectare pe usn trend ascendent, ne-am fi gândit să propunem şi asta, dar nu putem să negăm realitatea. Rata de infectare este pe un trend ascendent. Localităţile se carantinează din ce în ce mai multe, avem datoria să fim responsabili, şi de asta nici măcar nu am propus acum acest lucru. Dar, de îndată ce se va stabiliza această creştere a ratei de infectare, ne vom gândi serios la acest lucru şi vom face propunerea, aşa cum am făcut şi până acum propunerile de deschidere a şcolii, de prezenţă fizică la clasele terminale”, a declarat Sorin Cîmpeanu, luni seară, la Digi 24, relatează NEWS.RO.

El a explicat că ministrul Sănătăţii "nu ar fi semnat ordinul comun” care prevede participarea la şcoală cu jumătate de efectiv a claselor din anii terminali dacă ministrul Educaţiei nu ar fi acceptat acest lucru.

"Dacă nu am fi înjumătăţit efectivele nu s-ar fi semnat ordinul comun care necesită două semnături şi dacă nu s-ar fi semnat ordinul comun nu ar fi putut să se deruleze nici orele remediale, nici evaluările la (clasele - n.r.) doi, patru, şase şi nici simulările (examenelor naţionale - n.r.)”, a explicat Cîmpeanu.

"Nu am competenţe medicale să apreciez inflexibilitatea unor restricţii sanitare, dar am dreptul, ca om de educaţie, să mă întreb care este diferenţa între elevii claselor I-IV care pot veni cu prezenţă fizică efective integrale şi cei de clasa a VIII-a care nu pot veni cu efective întregi. Am dreptul să mă întreb chestia asta. Dar am semnat, am asumat acest ordin”, a adăugat ministrul.