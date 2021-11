VIDEO - Sorin Grindeanu se duelează cu PNL: 'Noi nu avem cotă unică, e doar o poveste, ce vând unii, nu există'

Vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD) a declarat marți, la Antena 3, că în acest moment cota unică de impozitare la care liberalii nu sunt de acord să se renunțe „e doar o poveste, nu există”.

„A fost parte a negocierilor. Da, am convenit impreuna ca anul viitor, acum fiind totusi contratimp si vine si perioada in care facem bugetul, nu puteam face foarte multe lucruri, dar anul viitor trebuie sa existe o discutie asezata din acest punct de vedere cu argumente pro si contra, fara patima. Pot exista si foarte multe argumente pro, sa ramana cota unica, dar noi nu avem cota unica in acest moment, e doar o poveste, ce vand unii, nu exista cota unica in acest moment in Romania, sau sa facem ce fac majoritatea tarilor din Europa, cote diferentiate. (Ideea) a fost primita cu reticenta din partea colegilor dinPNL, dar am convenit sa avem la anul aceasta discutie”, a declarat Grindeanu.

Afirmațiile vicepremierului vin după ce preşedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat marți la TVR 1 că mai sunt trei sau patru state în Europa care au cota unică, întrebându-se dacă toţi sunt “tâmpiţi şi numai noi suntem deştepţi”.