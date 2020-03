VIDEO Student din Iași, candidat pentru funcția de rector al Universității Alexandru Ioan Cuza, reclamă că a fost bruscat la ordinul lui Tudorel Toader

Un student din Iași care și-a depus candidatura la funcția de rector al Universității Alexandru Ioan Cuza (UAIC) Iași reclamă că a fost bruscat la ieșirea din instituție, la ordinul lui Tudorel Toader. Candidatura sa nu a fost acceptată și va face contestație. Tudorel Toader nu a dorit să comenteze, anunță MEDIAFAX.

Studentul Silvian Emanuel Man și-a depus sâmbătă candidatura la funcția de rector al UAIC. Acesta a anunțat pe contul său de Facebook că este primul student care face acest lucru în România.

„Legea Educației Naționale nr. 1/2011 nu prevede cine anume poate candida și ocupa o astfel de funcție. Nu există nicio condiție de apartenență la corpul didactic. Universitatea Politehnica din București (UPB) și Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP) au rectori care nu sunt cadre didactice. Cu toate acestea, Biroul Electoral Central (BEC) al universității mi-a invalidat candidatura. Voi contesta decizia.”, a explicat tânărul.

Citește și: După demersul făcut de Dumitru Coarnă, încă un sindicat reacționează: În acest caz, absolut toate funcțiile trebuie egalizate la nivel maxim

Acesta a decis să facă acest pas ca un „un manifest public față de lipsa de viziune pe termen lung pentru universitate a profesorului Tudorel Toader, care a fost de jure rector doar o treime de mandat”.

Silvian Man susține că în perioada în care nu era la Iași, Tudorel Toader „a preferat să facă politică și să aducă prejudicii de imagine comunității academice prin încurcarea celor trei funcții (rector, profesor și ministru) și nesocotirea vocației de jurist. (...) Toader a ratat, din perspectiva mea, în mare parte, principalele obiective manageriale propuse în 2016”.

Silvian Man și-a propus să dezbată problema managementului academic și rolul studenților în guvernarea universitară și a explicat că deși a încercat să găsească un contracandidat pentru Tudorel Toader la funcția de rector, nu a reușit.

„Nu am reușit. M-am lovit mereu de reticență și de fricile unor cadre didactice: , , Am înțeles că mulți membri ai comunității academice nu pot ieși, din păcate, din această paradigmă a rețelelor de putere. Existența unor astfel de mentalități arată că, de fapt, în universitățile românești, nu există libertate academică. Văzând că nu candidează nimeni, am decis să candidez eu! Democrația universitară nu poate fi simulată, prin natura per se a universității. Este nevoie de dezbatere, pluralitate de idei și de alternative” susține Man, în postarea în care și-a anunțat candidatura.

Acesta a explicat și a publicat și un video în care se vede cum agenții de pază ai UAIC vor să îl legitimeze, la scurt timp după ce și-a depus dosarul de candidatură.

„După depunerea candidaturii, am fost ridicat de către agenții de pază ai universității și dat afară din corpul principal al instituției. Așa au primit dispoziție , adică de la rectorat. Brusc, mi-au cerut să mă legitimez, dar doar cu carnet de student sau carte de identitate. Alt act nu era valabil. După 8 ani în UAIC, trebuie să fii legitimat. Dar doar tu, care te opui lui Toader, nu altcineva", spune Silvian Man.

Tânărul susține că nu este prima dată când este dat afară din universitate cu ajutorul pazei.

„Tudorel Toader calcă în picioare democrația universitară și dovedește că nu are nicio noțiune despre respectarea drepturilor și libertăților academice. Nu are niciun respect pentru libertatea de opinii, libertatea de expresie. El nu vrea pluralism. Ci tudorelism! Iată că în 2020, într-o universitate publică din România, rectorul își arogă dreptul de a face uz de agenții de pază pentru a-l da afară de pe holurile instituției pe ", a mai explicat Silvian Man.

Candidatura sa a fost invalidată, iar contestația a fost „respinsă, dar nu pe fond”.

„Sâmbătă am depus contestația pe e-mail și prin curierat rapid, registratura fiind închisă. Termenul de 24 de ore din Metodologia de alegeri pentru depunere a fost respectat și consider că ar trebui să se aplice regulile de procedură civilă privind calculul termenelor. Președintele Biroului Electoral Central (BEC) mi-a răspuns că art. 40 prevede că orice contestație se poate depune [doar] la registratură în max. 24 de ore și poate viza doar aspecte de procedură. În traducere liberă: nu ne interesează că registratura era închisă, tu trebuia să o depui la... registratură! Nu ai depus-o? Nu se ia în calcul! Respinsă!”, mai scrie Silvian Man.

Tânărul vorbește despre „denaturare a artei juridice prin folosirea ei în scop personal”.

„Frizează orice logică! Aceasta este măsura <înțelepciunii juridice> a regimului impus de un fost procuror, avocat, judecător la CCR și ministru al Justiției. Aici nu mai este vorba despre mine. Se putea întâmpla oricui. Aici avem un caz clar de denaturare a artei juridice prin folosirea ei în scop personal. Exact de astfel de situații similare și interpretări juridice insidioase se izbesc permanent cadrele didactice și de cercetare de aproape patru ani, de când Toader a ajuns rector. Nu putem apăra democrația universitară dacă nu contestăm deciziile abuzive și nu combatem bullying-ul academic!”, a explicat studentul.

Citește și: Klaus Iohannis, despre activitatea MAI: Deficiențe de ordin managerial, de coordonare și chiar lipsă de profesionalism, în contextul unor situații precum cazul Caracal sau evenimentele din 10 august 2018

Fostul ministru al Justiției, în prezent rector al UAIC Iași, Tudorel Toader, nu a dorit să comenteze această situație.

„Eu am preferat și prefer să nu comentez nimic din această abordare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Tudorel Toader.

Alegerile pentru noul rector al UAIC Iași vor avea loc pe 11 martie.

Dosarele validate sunt cele ale lui Tudorel Toader și a profesorului Adrian Muraru, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice.