VIDEO - Țările arabe fac front comun în fața Israelului: val de susținere pentru palestinieni

"Eliberaţi Gaza!", au scandat sute de palestinieni la Ramallah, purtând steaguri ale Hamas, dar şi ale altor mişcări palestiniene.

Pe 7 octombrie, comandouri ale Hamas s-au infiltrat în sudul Israelului din Fâşia Gaza, pe care o controlează, lansând un atac sângeros împotriva civililor de o amploare şi o violenţă fără precedent de la crearea statului Israel, în 1948. Peste 1.400 de persoane au fost ucise, în majoritate civili, în ziua atacului, potrivit autorităţilor.

În represalii, Israelul a declarat un război pentru "anihilarea" Hamas, bombardând fără încetare teritoriul asediat. Peste 7.300 de palestinieni, majoritatea civili, au fost ucişi, potrivit Ministerului Sănătăţii al mişcării islamiste palestiniene.

In Ramallah, in the West Bank,, crowds are out in the streets chanting:



“If you have a rifle ... you should either kill a Jew or give it to Hamas."



The PA/Hamas power balance in the West Bank going forward will have to be monitored closely.