VIDEO Teoria lui Cozmin Gusă despre violențele din Kazahstan: 'Nu e Vestul implicat' - Soldații kazahi au început să se predea protestatarilor

Rusia este prinsă într-o menghină, la granițele sale. Cu tensiuni mari la frontiera cu Ucraina, explozia a venit din Kazahstan, unde protestele au copleșit întreaga țară, iar guvernul a fost demis. Președintele a cerut intervenția armatei de la Moscova și a decretat starea de urgență în toată țara. Asta, în timp ce violențele și distrugerile continuă, iar soldații kazahi au început să se predea mulțimii.

Analistul Cozmin Gușă spune că ceea ce se întâmplă în Kazahstan nu este cu o implicare a Occidentului.

”Kazahstan update 1:

Polițiști și militari se predau “la comandă”, deci cumva știu ce fac, îi vedeți în filmuleț.

Și ca să-mi confirm teoria că nu e Vestul implicat, ia uitați ce scrie Sefa Agenției de știri Sputnik:

“Rusia trebuie sa conditioneze intervenția în KZ.

- Sa recunoască Krimeea ca parte a RU;

- Sa revină la grafia kirilica;

- Limba rusă a doua limba de stat;

- Să nu închidă școlile rusești;

- Să scoată din tara ONG-urile care duc politică antirusă.”

Deci, dacă adăugați la asta și “dansul” din ultima vreme al Kazahstanului cu China, plus că peste 4 zile încep la Geneva consultările RUSIA-SUA, despre care am scris ieri, și care trebuie ținute sub presiune militară, deja avem o Ipoteză de lucru/gândire.”, scrie analistul Cozmin Gușă.

Preşedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev, a cerut miercuri ajutorul Rusiei şi al aliaţilor săi pentru a reprima revoltele care afectează ţara sa şi care sunt opera, în opinia sa, a ''teroriştilor'' antrenaţi în străinătate, relatează AFP.

''Astăzi le-am cerut şefilor de stat ai Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) să ajute Kazahstanul să învingă ameninţarea teroristă'', a declarat preşedintele kazah la televiziunea de stat, adăugând că în fruntea manifestaţiilor se află ''bande teroriste'' care au ''primit un antrenament aprofundat în străinătate''.

Cel puţin opt membri ai forţelor de ordine şi militari au fost ucişi în revoltele care afectează Kazahstanul de câteva zile, a anunţat Ministerul de Interne, citat de media locale. Potrivit sursei citate, 317 membri ai poliţiei şi ai Gărzii Naţionale au fost de asemenea răniţi ''de mulţimea furioasă''.

Kazahstanul a decretat miercuri stare de urgenţă pe întreg teritoriul după ce manifestaţiile declanşate din cauza unei creşteri bruşte a preţului la gaze şi combustibil au degenerat în violenţe, mulţimea luând cu asalt clădiri guvernamentale, dintre care unele au fost incendiate, notează AFP, citând media ruse.

Într-un efort de a stopa criza, preşedintele Kassîm-Jomart Tokaev a demis guvernul şi a decretat stare de urgenţă în mai multe regiuni ale Almatî şi în capitala Nur-Sultan, redenumită recent în onoarea fostului preşedinte Nursultan Nazarbaiev. Autorităţile kazahe au decretat de asemenea restricţii de circulaţie între 23:00 şi 07:00.