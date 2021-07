VIDEO Thrillerul de acţiune 'Black Widow', cu Scarlett Johansson în rol principal, va rula din 9 iulie în cinematografele româneşti

„Văduva Neagră/ Black Widow”, thriller de acţiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson în rol principal, va rula în cinematografele româneşti începând cu 9 iulie, potrivit news.ro.

Filmul o are în prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoită să îşi confrunte trecutul după ce se trezeşte prinsă într-o conspiraţie ce are legătură cu viaţa ei. Urmărită de o forţă care pare decisă să o doboare, Natasha trebuie să facă faţă repercusiunilor din perioada în care era spion şi să repare relaţiile lăsate în urma ei cu mult înainte de a deveni un Avenger.

„Am simţit de la bun început, de la primele discuţii despre un potenţial film de sine stătător, că nu are niciun sens să îl facem dacă nu săpăm adânc în trecutul ei”, afirmă Scarlett Johansson, potrivit unui comunicat remis News.ro. „Cum am mai jucat acest personaj în ultimii ani, am vrut sa ma asigur că rolul va genera satisfacţie şi pentru mine şi pentru fani”.

Producătorul Kevin Feige, preşedintele şi directorul de creaţie al Studiourilor Marvel, spune că personajul Natasha Romanoff a stârnit interes de la apariţia sa în „Iron Man 2”, producţie a anului 2010.

„Are o poveste atât de bogată! În toate celelalte filme din serie am făcut referire la diverse detalii din biografia ei. De data aceasta am abordat povestea dintr-o altă perspectivă, complet neaşteptată. Natasha s-a confruntat cu multe probleme în ultima vreme - mai ales că descoperim indicii despre ele în celalalte filme - unele dintre ele chiar surprinzătoare pentru oameni”.

Potrivit lui Feige, Scarlet Johansson a fost cea care a luat legătura cu regizoarea Cate Shortland pentru a afla dacă ar putea fi la cârma noului film. „Cate a venit la Los Angeles şi, instantaneu, s-a îndrăgostit de personaj şi de toate nuanţele lui. Şi-a dat seama că ar putea spune o poveste personală şi că ar putea face ceva cu totul special pe marele ecran”, mai spune Feige.

„Ceea ce m-a entuziasmat la acest film este că faptul că ne jucăm un pic cu aşteptările publicului. Explorăm anumite părţi din trecutul Natashei care sunt complet necunoscute publicului. Ne axăm asupra familiei ei, iubirii şi pasiunilor ei, aşadar le oferim oamenilor ocazia să descopere toate acele laturi ale personajului despre care până acum nu aveau nicio idee”, explică Shortland.

Potrivit regizoarei, echipa creativă a lucrat intens la crearea istoriei personale a Natashei. „Am lucrat cu un istoric rus stabilit la Londra pentru a crea biografia Natashei, pentru a stabili unde s-a născut, cine era mama ei, de ce a renunţat la ea, cum a fost copilăria ei până să intre în Camera Roşie”.

„Apoi am creat o întreagă poveste pentru a se preta ideii filmului despre tot procesul acesta în care ea a fost pregătită să devină o americancă, să vorbească engleza şi să înţeleagă cultura populară. Am încercat mereu să creez personaje pornind de la scheletul lor pentru a avea un sentiment de autenticitate, de om real. Chiar dacă acest film este despre un super erou am urmat acelaşi proces. Văduva Neagră este o femeie fatală, dar ce se ascunde de fapt sub acest înveliş?”, adaugă Shorthand.

De la debutul său în 2010, personajul Natasha Romanoff a apărut în şase filme Marvel: „The Avengers”, „Captain America: The Winter Soldier”, „Avengers: Age of Ultron”, „Captain America: Civil War”, „Avengers: Infinity War” şi „Avengers: Endgame”.

Bazat pe seria de benzi desenate Marvel publicată pentru prima dată în 1964, filmul „Black Widow” îi are în ditribuţie pe Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/ Black Widow), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei aka Red Guardian) şi Rachel Weisz (Melina).

Regia este semnată de Cate Shortland, iar producător este Kevin Feige. Responsabili de scenariu sunt Eric Pearson alături de Jac Schaeffer şi Ned Benson.

Lungmetrajul este distribuit de Forum Film România în format 3D, IMAX 3D, subtitrat şi va avea premiera în cinematografe pe 9 iulie 2021.