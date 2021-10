VIDEO| Tradiția nu mai contează: Londonezii nu văd nici anul ăsta artificiile

Tradiționalul spectacol de artificii de Revelion de la Londra a fost anulat din nou, pentru al doilea an consecutiv, din cauza „incertitudinilor cauzate de Covid".

Organizatorii se tem că evenimentul, care atrage în mod regulat 100.000 de persoane pe străzile din jurul Victoria Embankment, ar putea fi anulat ulterior dacă numărul cazurilor de COVID va crește în această iarnă.

Aproape 80% dintre persoanele din Marea Britanie sunt acum dublu-vaccinate, în timp ce evenimentele de amploare au repornit în iunie.

Un purtător de cuvânt al primarului Londrei, Sadiq Khan, a declarat că echipa sa analizează „noi opțiuni interesante" ca alternativă pentru acest Revelion.

„În acest an, ca întotdeauna, Londra va întâmpina noul an într-un mod spectaculos”, a declarat purtătorul de cuvânt: „Din cauza incertitudinii provocate de pandemie, celebrul nostru spectacol de Anul Nou, de renume mondial, nu va avea loc anul acesta pe malul Tamisei. Spectacolul de succes de anul trecut s-a desfășurat într-un mod ușor diferit din cauza pandemiei, iar anul acesta sunt luate în considerare o serie de opțiuni noi și interesante ca parte a sărbătorilor de Anul Nou de la Londra. Mai multe detalii despre sărbătoarea din acest an vor fi anunțate în timp util”.

Anul trecut, ajunul Anului Nou a nimerit în cel de-al treilea lockdown, impus în decembrie după răspândirea bruscă a variantei Alpha. Toate evenimentele au fost anulate, iar oamenii au fost îndemnați să sărbătorească începutul anului 2021 doar cu prietenii sau familia cu care locuiau deja, potrivit Mediafax.ro.

În locul tradiționalului spectacol de artificii din Londra, a avut loc un spectacol de 10 minute deasupra Tamisei, difuzat de BBC la miezul nopții.