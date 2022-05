Video| Trupa americană Health concertează în premieră la Bucureşti

Formaţia americană Health, cunoscută pentru sound-ul neo-industrial şi colaborarea cu Nine Inch Nails, concertează în premieră la Bucureşti pe 9 iunie, la Control Club, în cadrul turneului european pentru promovarea celui mai recent album, "Disco4:: Part II", informează un comunicat transmis AGERPRES.

Din formaţie fac parte chitaristul şi vocalistul Jake Duzsik, basistul şi producătorul John Famiglietti şi toboşarul BJ Miller.

Cel mai recent album Health - "Disco4:: Part II", lansat în primăvară, reia seria colaborărilor inedite cu muzicieni din diverse zone artistice, al căror stil se îmbină cu sound-ul visceral, electronic şi noise rock marca Health.

"La momentul formării noastre, scena noise rock din LA, insulară dar extrem de fertilă, era complet în afara radarului publicaţiilor muzicale independente, care urmăreau trupele din New York sau Chicago. (...) Primul nostru release este un album no-wave, în mare parte experimental şi aproape deloc melodic. De atunci, am evoluat mult, am scris şi piese mai pop, cu structură tradiţională, transformându-ne într-un proiect neo-industrial", declara liderul Health, Jake Duzsik, într-un interviu recent pentru 'LA Weekly'.

În deschiderea show-ului va urca pe scenă trupa Youth Code.

Biletele pot fi achiziţionate la preţul de 65 de lei online, prin Eventbook.ro, sau de la Control Club şi partenerii Eventbook.