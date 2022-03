Video - Trupele rusești au distrus o școală și o casă de cultură/ Harkov-ul este supus unui bombardament de distrugere sistematică

Trupele rusești au bombardat puternic regiunea Harcov, pe timpul nopții, iar în orașul Merefa au provocat daune semnificative.

În imaginile video se văd resturile de la ceea ce înainte erau o școală și o casă de cultură. Acum, ambele clădiri sunt doar o grămadă de moloz.

Potrivit experților militari orașul, al doilea ca mărime din Ucraina, este lovit sistematic cu arme grele - rachete de croazieră și lovituri de artilerie.

In #Merefa, #Russian occupiers destroyed a school and a house of culture.



They shelled this town in the #Kharkiv region at 3:30. Houses nearby were also damaged. pic.twitter.com/DByfDFKllA