Video | Uluitor! Singurul oraş din lume unde toți oamenii locuiesc într-un singur bloc

Whittier a fost supranumit "cel mai ciudat oraș din Alaska", deoarece toți locuitorii trăiesc într-un singur bloc. Oamenii își duc traiul împreună, în Turnul Begich, care este dotat cu toate utilitățile.

Toți oamenii din orașul Whittier locuiesc în interiorul unui singur bloc de 14 etaje. În clădire, toți locatarii au t0t ce au nevoie pentru a avea o viață normală: un magazin, un oficiu poștal, o piață, o clinică, o secție de poliție, dar și o biserică.

Potrivit publicației Daily Star, citată de romaniatv.net, localitatea se află la aproximativ 100 de kilometri de Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska. Înconjurat de ghețari și munți înzăpeziți, a fost supranumit „cel mai ciudat oraș din Alaska”, asta pentru că toți cei 272 de locuitori trăiesc într-o singură clădire.

Însă nu toți cei 272 de rezidenți ai lui Whittier ar fi de acord cu această descriere, deoarece mulți spun că locul în care locuiesc este unic pe pământ.

„Oamenii cred că este ciudat. Dacă aș avea un singur cuvânt, aș spune că este magic“, a spus Anna Dickerson, o localnică din Whittier.

Clădirea, Begich Towers, cunoscută anterior sub numele de Hodge Towers, este, de asemenea, conectată la o școală printr-un tunel sculptat în partea laterală a unui munte.

Construit de armata americană, inițial, Whittier a fost folosit ca port militar și bază logistică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Begich Towers a fost finalizat în 1957, după trei ani de lucrări, și are 150 de apartamente cu două, respectiv, trei camere. A fost proiectat pentru a servi drept sediu al Corpului de ingineri al armatei americane“, relatează revista Far Out.

„Cred că ceea ce nu realizează oamenii este că este ca o clădire de apartamente și că este la fel ca un apartament într-un oraș mare. Așa că, pentru mine, nu este atât de ciudat. Acolo am crescut – am crescut într-un oraș mare în care toată lumea locuia într-o clădire de apartamente… dar nu în tot orașul”, a declarat profesoara Erika Thompson.

Pentru a ajunge în localitate cu mașina, șoferii trebuie să traverseze un tunel pe sub un munte

Pentru a ajunge în localitate cu mașina, șoferii trebuie să traverseze un tunel de trei kilometri pe sub un munte, care se închide noaptea, însă se poate ajunge și cu trenul.

În momentul de față, orașul este un punct de lansare popular pentru croaziere, chartere, caiac de mare și pentru feribotul de stat din Alaska.