VIDEO FOTO - Un proiectil lovește spitalul al-Shifa din Gaza. Hamas și armata Israelului se acuză reciproc pentru incident

”Azi (vineri) mai devreme, Tsahalul a primit informaţii despre o lovitură la Spitalul Shifa din Gaza. Biroul de presă al Hamas a afirmat imediat că a fost un atac al armatei israeliene”, declară un purtător de cuvânt, locotentent-colonelul Richard Hecht, într-un cpmunicat transmis CNN.

Armata israeliană susţine că o examinare a sistemele operaţionale a arătat că ”un proeictul lansat greşit de organizaţii teroriste din Fâşia Gaza a lovit Spitalul Shifa”.

Proiectilul viza ”trupe israeliene care operau în vecinătate”, estimează Hecht.

Mai multe înregistrări video postate vineri pe reţele de socializare surprind persoane rănite care zac pe jos într-o clinică exterioară în urma loviturii.

Directorul general din cadrul Ministerului Sănătăţii Hamas de la Gaza, Medhat Abbas, declară CNN că înregistrările video surprind ”zona de aşteptare acoperită cu tablă ondulată în care se adăpostesc persoane deplasate intern”.

Un purtător de cuvânt al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a acuzat vineri o ”bombardare” a Spitalului al-Shifa.

Adjunctul secretarului general al ONU însăecinat cu Afaceri Umanitare Martin Griffiths a condamnat vineri seara un atac ”oribil” la Spitalul al-Shifa. ”Informaţii oribile anunţă atacuri la Spitalul al-Shifa azi (vineri)”, a denunţat el pe X. ”Viaţa a mii de pacienţi, personal şi civili deplasaţi este în pericol”, denunţă el.

Guvernul Hamas a anunţat că 13 palestinieni au fost ucişi, iar alte zeci au fost răniţi vineri într-un atac asupra complexului Spitalului al-Shifa, cel mai mare spital din enclava bombardată intensiv de Israel, relatează AFP.

”Treisprezece martiri şi zeci de răniţi într-un atac israelian asupra complexul Al-Shifa azi (vineri)” în centrul oraşului Gaza, a declarat şeful biroului de presă al Hamas Salameh Maarouf.

Armata israeliană nu a reacţionat imediat după aceste acuzaţii.

Ea bombardează intensiv de peste o lună Fâşia Gaza, cu scopul de a ”aneantiza” mişcarea islamistă palestiniană, aflată la putere în Fâşia Gaza, ca represalii faţă de un atac sângeros fără precedent al Hamas în Isarel, la 7 octombrie.

”Tancuri israeliene au tras asupra Spitalului al-Shifa”, a acuzat la faţa locului directorul instituţiei, doctorul Mohammad Abu Salmiya.

Joi seara, un purtător de cuvânt al armatei israeliene anunţa că o divizie a armatei desfăşura operaţiuni importante într-o zonă ”foarte, foarte apropiată de Spitalul Shifa”.

Martodi au declarat că tancuri israeliene se apropiau de mai multe alte spitale din vestul oraşului Gaza, situat în nordul enclavei.

”Tancuri israeliene asediază patru spitale în vestul oraşului Gaza”, punând în pericol zeci de mii de pacienţi şi deplasaţi care s-au refugiat acolo, a acuzat vineri Ministerul Sănătăţii al Hamas.

De la începutul războiului, ONU şi OMS denunţă atacuri ale aviaţiei şi artileriei israeliene vizând spitale şi ambulanţe.

Un bărbat, Abu Mohammed, în vârstă de 32 de ani, a povestit AFP că s-a refugiat în Spitalul al-Shifa împreună cu 15 rude, după bombardarea cartierului său, în nord-estul oraşului Gaza.

”Nu există niciun loc sigur, armata a lovit al-Shifa, nu mai ştiu ce să fac”, a declarat el. ”Sunt tiruri din sud asupra spitalului, aşa că ne este frică să ieşim”.

Martori vorbesc despre confrntări armate violente în nordul Fâşiei Gaza, care fac să fugă mii de locuitori plecaţi din ordinul armatei israeliene către sud.

Armata israeliană a bombardat toată noaptea de joi spre vineri oraşul Gaza, iar imagini AFPTV surprind rachete de semnalizare şi ”ciuperci” roşii ale unor explozii care dispar într-un nor dens de fum deasupra zonei în care aveau loc lupte cu Hamasul.

Israelul acuză de ani de zile Hamasul de faptul că folosesşte spitalele pentru a desfăşura atacuri şi ascunde tuneluri, acuzaţii dezminţite categoric de mişcare.

Începând de la 7 octombrie, bombardamente israeliene în Gâşia Gaza s-au soldat cu peste 11.000 de morţi, în principal civili, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

Israelul a revizuit în scădere, de la 1.400 la 1.200 de morţi israelieni, majoritatea civili, ucişi în atacul Hamas.

