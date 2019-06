VIDEO Una dintre cele mai mari vedete ale muzicii face un anunț cutremurător: 'Am fost diagnosticat cu cancer'

Dave Mustaine, liderul trupei Megadeth, a anunţat luni că a fost diagnosticat cu cancer şi că cele mai multe dintre concertele pe care grupul thrash le avea programate anul acesta vor fi anulate, anunță news.ro.

Mustaine a scris luni pe pagina de Facebook a trupei: „Am fost diagnosticat cu cancer la gât. Este ceva ce trebuie luat în serios şi confruntat - am mai înfruntat obstacole în trecut. Lucrez îndeaproape cu medicii şi am făcut un plan de tratament despre care ei spun că are 90% rată de succes. Tratamentul a început deja”.

„Din păcate, asta presupune să anulăm majoritatea show-urilor de anul acesta. Megacruise va avea loc şi trupa va fi parte din evenimente într-o anumită formă. Toate noutăţile vor fi pe megadeth.com. Megadeth va reveni în turneu cât de curând posibil”, a mai scris muzicianul în vârstă de 57 de ani.

Dave Mustaine a precizat şi că se află în studio împreună cu colegii de trupă pentru a înregistra continuarea albumului „Dystopia” (2016).

„Abia aştept să îl asculte toată lumea”, a spus el despre viitorul album.

Muzicianul a mulţumit întregii echipe, familie, medici, colegi de trupa, antrenori, şi a spus că îşi va ţine fanii la curent cu noutăţile.

În 1983, Dave Mustaine a fondat Megadeth imediat după ce a părăsit formaţia Metallica. Megadeth a fost nominalizată de 11 ori la premiile Grammy, însă nu a primit niciun trofeu. Piesa „Countdown to Extinction”, de pe albumul cu acelaşi nume, apărut în 1992, a clasat trupa pe locul 2 în Top 200 Billboard, imediat după lansare.

Megadeth, originară din Los Angeles, face parte din Big 4 (Big Four of Thrash), alături de Metallica, Slayer şi Anthrax.

Grupul a lansat 15 albume de studio, vândute în peste 50 de milioane de copii la nivel mondial.