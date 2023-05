Video - Unde NU se îngheață angajările la stat - Nicolae Ciucă a anunțat primele tăieri oficiale pe Ordonanța Austerității

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat primele tăieri oficiale odată cu Ordonanța Austerității. Premierul spune că e vorba de amânarea unor cheltuieli și că la două ministere nu se vor îngheța angajările, fiindcă ele sunt extrem de importante.

Am analizat și considerăm că cu cât numărul de intermediari e mai mic, cu atât sprijinim producătorii și susținem un preț mai bun pentru consumatori. Fondurile pentru bunuri și servicii vor fi reduse cu 10%, discutăm de mașini și aparatură birotică. Vom diminua cu 50% numărul de posturi de consilieri din aparatul public și vom limita la maxim două mandate pe persoană mandatele în consilii de administrație. Vom suspenda angajările pentru acest an în sectorul public, excepție fac Educația și Sănătatea. Am făcut mențiunea că nu afectăm bugetul alocat pentru investiții.