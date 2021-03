VIDEO Valeriu Gheorghiţă confirmă că zeci de centre de vaccinare NU EXISTĂ: Ce probleme întâmpină autoritățile

Medicul Valeriu Gheorghiţă a declarat că la mai puţin 20% dintre centrele de vaccinare nu au fost notificate persoane pentru a se prezenta la inocularea serului, explicând că aceste centre vor deveni funcţionale în perioada următoare. În ceea ce priveşte timpul de aşteptare, medicul a explicat că acesta diferă de la un centru la altul, în funcţie de capacitatea de vaccinare a fiecărui centru.

Valeriu Gheorghiţă a afirmat marţi, într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări, că există centre de vaccinare unde nicio persoană din lista de aşteptare nu a fost notificată pentru a se prezenta la vaccin, scrie News.ro.

"Sunt centrele care, după cum ne aducem aminte, pe 15 martie au fost deschise majoritatea centrelor care erau disponibile la nivel naţional. Marea majoritate erau deja funcţionale şi aveau activitate de vaccinare, un număr mic de centre au fost deschise pentru posibilitatea de programare în lista de aşteptare. Nu au activitate de vaccinare, însă ele vor fi deschise în perioada imediat următoare şi persoanele care şi-au rezervat acel loc pe lista de aşteptare evident că vor beneficia primele de programare în respectivele centre”, a afirmat Gheorghiţă.

El a menţionat că "sub 15%, 15-20% dintre centre nu au în momentul de faţă activitate de vaccinare", adăugând că în următoarele două săptămâni acestea vor deveni funcţionale.

În ceea ce priveşte timpul de aşteptare, medicul a explicat că acesta diferă în funcţie de capacitatea fiecărui centru.

"Fiecare persoană care se află în lista de aşteptare a unui centru are un timp de aşteptare. Acest timp de aşteptare diferă de la un centru la altul, în funcţie de capacitatea de vaccinare a fiecărui centru. Sunt centre care au un cabinet de vaccinare, deci, practic, vaccinează 60 de persoane pe zi şi dacă ai o listă de aşteptare de 6.000 de persoane, ne imaginăm că timpul de aşteptare va fi mai lung, iar dacă am un centru unde am 6.000 de persoane, dar are 10 cabinete de vaccinare şi vaccinează 600 de persoane pe zi, practic, în 10 zile finalizează lista de aşteptare. Deci de aici există această diferenţă între timpul de aşteptare de la un centru la altul, însă în momentul în care va fi disponibilă, în perioada următoare, afişarea timpului de aşteptare pentru fiecare persoană care se află în lista de aşteptare a unui centru, atunci fiecare va putea să decidă, în funcţie de timpul de aşteptare, pe ce centru doreşte să rămână", a adăugat Gheorghiţă.

El a menţionat că "lungimea listei de aşteptare nu este corelată cu timpul de aşteptare".

