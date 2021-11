VIDEO | Vasile Dîncu, corectat de generalul Ciucă încă din prima zi de mandat: 'Eu îmi aduc aminte de acum 40 de ani'

Vasile Dîncu, noul ministru al Apărării, și-a preluat mandatul într-o ceremonie la care a participat și predecesorul său, actual premier Nicolae Ciucă, și alți șefi ai Armatei. Nu au lipsit emoțiile, dar și momentele amuzante, Dîncu fiind corectat de Ciucă pe o temă elementară de organizare a MApN.

„Pe vremea când am făcut eu armata se spunea personal muncitor civil, astăzi cred că nu se mai spune așa, dar eu îmi aduc aminte de acum 40 de ani”, a afirmat Dîncu.

Noul ministru a fost rapid pus în temă de Nicolae Ciucă: „Personal civil, pentru avem și funcționari publici, și personal civil contractual.”

„Este un tip de predare și preluare de mandat pe care, deși am mai fost ministru, nu l-am mai întâlnit. Din mai multe perspective. În primul rând pentru că este o situație emoțională specială. M-am uitat pe fețele dvs în timp ce vorbea domnul general Ciucă și am văzut emoție, am văzut ochi umezi, am simțit și în vocea unui militar adevărat un tremur care înseamnă o dimensiune umană și afectivă extraordinară. De aceea, nu pot și eu să nu fiu emoționat. Sunt foarte bucuros să trăiesc un asemenea moment în care unul dintre cei mai importanți generali ai Armatei Române preia conducerea societății noastre, conducerea Guvernului României”, a mai afirmat Vasile Dîncu, în discursul de la preluarea mandatului.