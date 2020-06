VIDEO - Victor Ponta dezvăluie o afacere în plenul Camerei Deputaților: 'Cei care nu v-ați primit partea, mergeți la minister să vi-o primiți'

Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a relatat miercuri, în plenul Camerei Deputaților, după adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, că s-ar fi semnat un contract cu dedicație la minister.

„Aseara cand dl Tataru era in plen, a avut timp sa mai faca un contract pentru 115 milioane de masti in valoare de aproape 50 milioane de euro. Castigatorul, Naguma International, a anuntat din 9 aprilie ca a adus mastile in tara dar nu a reusit sa le vanda nimanui si acum Ministerul Sanatatii a gasit o solutie pentru 'bietul om' ca nu avea unde sa le vandă”, a zis Ponta. El a indicat că s-a organizat o licitatie la care nu a putut să castige acest ofertant pentru ca ministerul cerea masti de protectie, or ofertantul avea „masti faciale”. Ponta a precizat ca s-a organizat o nouă procedura si s-a schimbat caietul de sarcini astfel incat sa poata participa acel ofertant si au fost introduse doua criterii pe care doar acesta le putea respecta: sa livreze peste 100 de milioane de masti in 7 zile. „Cei care nu v-ati primit partea, mergeti la minister sa vi-o primiti”, li s-a adresat Ponta liberalilor.

