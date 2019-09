VIDEO Viorica Dăncilă: Am situația sub control. Iau în calcul restructurarea

Premierul Viorica Dăncilă a transmis luni, la inceputul sedintei de Guvern, prima fara ministrii ALDE, ca șeful statului incalca Constitutia atunci cand refuza sa numeasca ministrii interimari si a dat asigurari premierul ca are situatia sub control si se gandeste la restructurare.

„Vreau sa sublinez un lucru esential. Ca premier voi face tot ce imi sta in putinta si in atributii sa asigur buna functionare a institutiilor statului si a tarii. Am aceasta situatie sub control, vreau sa fie clar. Pensionarii au incept deja sa primeasca pensiile majorate cu 15% pentru luna septembrie. Toate pensiile vor fi platite. Pensionarii isi primesc drepturile chiar daca Presedintele vrea sa blocheze Romaia. Aceasta situatie generata de Iohannis care ignora in dispret total decizii ale CCR poate produce consecinte grave pentru cetateni si relatia cu partenerii externi. Este un abuz constitutional si de putere pe care presedintele si-l permite sa-l faca la adapostul imunitatii absolute. CCR prin deciza 875/2918 a stabilit ca presedintele nu are niciun drept sa refuze aleatoriu numirile ministrilor interimari. Ei trebuie numiti pentru a fi asigurata buna functionare a guvernului. Ii asigur pe toti ca nu ne temem si luam in calcul restructurarea Guvernului in Parlament”, a zis Dancilă.