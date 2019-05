VIDEO Viorica Dăncilă, în fața medicilor: 'Știm că sunt anumite lucruri care trebuie mişcate '

Primul ministru al României, Viorica Dăncilă a avut joi, la Târgu-Mureş o întâlnire cu şefii clinicilor şi secţiilor medicale. Primul ministru s-a arătat plăcut impresionat de realizările înregistrate în Sănătate la Târgu-Mureş, asigurându-i pe medici că, deşi nu a vizitat clinicile şi spitalele acestui centru universitar, a avut întotdeauna cunoştinţă de realizările echipelor medicale din Mureş.

''Vreau să vă felicit în primul rând pentru ceea ce faceţi. Ştiam, dar nu am venit niciodată să vizitez acest spital, unde chiar putem vorbi despre excelenţă, un loc cu care ne putem mandri oriunde în Europa. Am venit să vedem ce dumneavoastră aţi făcut, pentru că dumneavoastră sunteţi implicaţi în mod direct, dar mai ales să vedem şi cum putem să vă sprijinim în continuare, pentru că noi considerăm, Guvernul României consideră că Sănătatea este un domeniu prioritar. De aceea am alocat şi cea mai mare sumă de bani pentru Ministerul Sănătăţii şi am venit să vedem aici nu numai ceea ce aţi realizat şi pentru care aveţi toată aprecierea, dar şi ceea ce putem face în continuare, pentru că ştim că sunt anumite lucruri care trebuie mişcate şi vrem să ştiţi că aveţi tot sprijinul nostru, atât din punct de vedere al unor acte normative care trebuie adoptate, dar şi din punct de vedere al investiţiilor'', le-a declarat primul-ministru sefilor de clinici şi secţii din Târgu-Mureş.