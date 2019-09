VIDEO Viorica Dăncilă l-a pus la punct pe Klaus Iohannis: 'CCR i-a spus președintelui că de îndată trebuie să numească miniștrii interimari'

Viorica Dăncilă îi atrage atenția lui Klaus Iohannis că persistă în conflictul constituțional constatat de CCR, prin refuzul de a numi miniștrii interimari, așa cum a cerut Curtea.

Dăncilă îi cere lui Iohannis să respecte Constituția țării, pe care a jurat la învestire, în decembrie 2014 și îi amintește că în timp ce el vorbește despre o ”guvernare catastrofală și eșuată”, Donald Trump laudă executivul PSD.

Citește și: Curtea de Apel a luat decizia- Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea

”Eu nu aș vorbi de un conflict. Am văzut decizia CCR, care i-a spus președintelui că de îndată trebuie să numească miniștrii interimari. Nu am văzut nicio referire că trebuie să mergem în Parlament, că trebuie altceva. De îndată miniștrii interimari și motivare la refuzurile pe care le-a făcut față de ceilalți miniștri. În fața legii, toți suntem egali, iar președintele, premierul, trebuie să respecte Constituția țării. Trebuie să lăsăm deoparte mizele personale și electorale și să ne raportăm la funcția pe care o avem și obligațiile pe care le avem când deținem o funcție. Dincolo de bătălia politică, bătălia politică este normală, așa este în campania electorală, dar ca să blochezi guvernul este un lucru care nu este agreat de nimeni. Blochezi guvernul, deși CCR spune altceva. O să mergem în Parlament când decide PSD, nu când vrea președintele. O să obținem o remaniere a Guvernului. El trebuie să semneze decretele de numire a miniștrilor interimari.

Dacă pentru el catastrofă înseamnă să crești pensii și salarii, să investești în comunitățile locale, dacă pentru el înseamnă catastrofă să iei măsuri pentru creștere economică, dacă pentru el catastrofă înseamnă a doua creștere economică a UE, înseamnă că are aprecieri inversate. Nu l-am văzut să vorbească despre Cioloș să spună că e catastrofă când nu a avut creștere economică, nu am avut agențiile acreditate. Un președinte nu trebuie să fie părtinitor, să facă un joc politic, să vadă adevărul. Nu suntem un guvern eșuat, suntem un guvern eficient, nu suntem un guvern perfect. Cifrele arată că această guvernare este eficientă Eu nu o să jignesc niciodată. El critică guvernarea, în timp ce alți președinți laudă progresul nostru economic. Este clar dă domnul președinte spune ceea ce îl avantajează electoral. Când am preluat președinția rotativă a Consiliului UE a spus că nu suntem pregătiți, atunci Finlanda s-a oferit să preia președinția. Chiar și Donald Trump ne-a felicitat pentru cum am condus președinția Consiliului UE. Președintele a criticat în permanență. Întotdeauna, n funcția de președinte trebuie să spui adevărul, pentru a genera credibilitate atât în plan intern, cât și în plan extern.”, a declarat Viorica Dăncilă.

Citește și: Atenție! Mădălin Voicu caracaterizează în termeni duri USR .