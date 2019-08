VIDEO Viorica Dăncilă, ofertă pentru miniștrii ALDE + Lista interimarilor agreați în PSD

Premierul Viorica Dăncilă le-a transmis luni miniștrilor ALDE, după ce formațiunea lui Calin Popescu Tariceanu a decis să iasă de la guvernare, ca daca nu vor demisiona din Guvern atunci PSD ii va tine in functie.

„Dna Manescu (Ramona Manescu, ministrul de Externe din partea ALDE, n.r.) va ramane in Executiv, are proiecte in ministerul pe care il conduce si a dat dovada de foarte multa responsabilitate. Dincolo de interesele politice, actiunile de partid, trebuie sa avem in vedere imaginea Romaniei pe plan extern. Din acest considerent a decis dna Manescu sa ramana in Guvern. Daca si altii decid, isi vor continua mandatele”, a zis Dăncilă.

Premierul a spus și care vor fi interimarii dacă restul miniștrilor PSD vor ieși de la guvernare: La energie - Niculae Badalau, la mediu - Ioan Denes, la relația cu Parlamentul - Radu Oprea.

