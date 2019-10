VIDEO Viorica Dăncilă nu le dă nicio șansă lui Mircea Diaconu și Dan Barna: 'Nu mă tem de domnul Barna, mă tem de ce s-ar întâmpla dacă ar ajunge președinte'

Viorica Dăncilă a anunțat, la Mediafax, că nu se teme nici de Mircea Diaconu, pe care anumite sondaje îl dau pe locul 2 în cursa pentru Cotroceni, nici de Dan Barna, care, la fel, figurează în anumite cercetări sociologice pe locul secund, după Klaus Iohannis.

”Alianța cea mai importantă este cu cetățenii, celor cărora le explici că ești o variantă mult mai bună decât contracandidatul tău.

Citește și: Dezvăluire scandaloasă. Copilul din România, închiriat unui neamț, pentru a fi abuzat sexual

Nu cred că este un pericol Mircea Diaconu. Am fost colegi, a fost europarlamentar, ne cunoaștem. Eu cred că marea neșansă a lui Mircea Diaconu este că alături de el a venit Victor Ponta. Cred că dacă nu era această alăturare a lui Victor Ponta de Mircea Diaconu, cred că șansele erau mult mai mari. Eu cred că este o defavoare.

Nu mă tem de domnul Barna, mă tem de ceea ce s-ar întâmpla dacă domnul Barna ar ocupa funcția de președinte, pentru că am văzut atitudinea, măsurile pe care partidul domniei sale le aduce în spațiul public. Eu cred că domnul Barna nu va intra în turul doi.

Se spunea că am blat cu domnul Iohannis ca să intru în turul 2. Am văzut ce blat am, cum blochează guvernul și cum vrea să dărâme guvernul. Domnul Iohannis nu ratează nicio ocazie de a ieși în spațiul public să atace guvernul sau premierul. Am văzut că vrea Guvernul meu. Am mai avut Guvernul meu și am văzut cât de bun a fost. Nu pot să știu de ce este această dorința a domnului Iohannis, dar nu e una corectă, având în vedere că vine din partea României”, a anunțat Viorica Dăncilă.

Citește și: SENZAȚIONAL! Legăturile președintelui Iohannis cu CARNAGIUL din Ialomița .