VIDEO Viorica Dăncilă spune că nu a fugit de protestatarii din Sibiu: 'Am intrat pe intrarea principală. I-am chemat, dar nu au vrut să vină'

Viorica Dăncilă precizează că, la Sibiu, unde a fost așteptată de 20 de protestatari, a intrat pe intrarea principală a clădirii în care s-a ales conducerea locală a social-democraților: „acolo era intrarea principală, pe partea laterală au stat cei sau manifestat”.

Viorica Dăncilă a ținut să precizeze, sâmbătă seara, la Sibiu, că a văzut în spațiul public informația potrivit căreia a intrat pe o intrare laterală în clădire, pentru că i-a fost teamă deoarece erau 20 de persoane care protestau.

Citește și: Mega surpriză pentru Ion Țiriac! Cadou imens pentru acesta: Ii cedez gratuit pachetul majoritar de acțiuni

„Am văzut că a ieşit în spaţiul public că am intrat pe o intrare laterală, că mi-a fost teamă că au fost 20 de persoane care au protestat aici în la această locaţie. Nu, am intrat pe intrarea principală, acolo era intrarea principală, pe partea laterală au stat cei sau manifestat. Să știți că am avut o dorință de dialog și am întrebat dacă vor ceva, dacă vor să vorbească, să solicite ceva. Nu au vrut nimic. Ca de obicei au fost câteva persoane care s-au obișnuit și care cred că jignirile sau care țipă mai tare este constructiv pentru această țară și pentru acest județ. Eu știu că aici, la Sibiu, sunt oameni onești, pașnici, care preferă dialogul, oameni pe care îi apreciez foarte mult și cred că astfel de manifestări nu fac bine județului respectiv. În România trebuie să aducem normalitate. O bătălie politică trebuie să fie pe proiecte, pe argumente, dar în același timp trebuie să dăm dovadă de respect, pentru că respectul impune respect. Revin, nu mi-a fost teamă, nu îmi este teamă, nu am să fac niciun pas înapoi pentru că cineva țipă sau pentru că cineva jignește.

Citește și: Detalii despre soția lui Călin Popescu Tăriceanu! Cât încasează aceasta,dar și ce cadouri i-a facut soțul

Jignirile sunt atributele oamenilor slabi, iar noi suntem oameni puternici, care știm să mergem înainte. Aici s-a încercat un dialog cu dânșii, dar au refuzat. Eu nu pot să îi opresc. Dacă unii înțeg să ține și cred că asta înseamnă democrație, nu îi opresc, dar nici nu pot fi de acord.”, a declarat premierul.

Sâmbătă, aproximativ 20 de protestatari au așteptat-o pe Viorica Dăncilă care participa la alegerile conducerii locale a PSD Sibiu, având pancarte cu mesaje precum „Nu ați înțeles nimic din alegerile din 26 mai”, „Vasillyca lasă-ne” sau „Guvernul PSD – ALDE – hoție, prostie, incompetență”. Oamenii spuneau că premierul i-a evitat pe protestatari și a intrat prin alt loc în Centrul Cultural „Ion Besoiu”, unde au avut loc alegerile.

Citește și: Traian Băsescu, declarație bombă: Iohannis i-a păcălit pe români .