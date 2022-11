VIDEO Volodimir Zelenski, făcut praf de un celebru prezentator TV din SUA: 'Ne minte intenționat ca să ne bage în război?!'

Tucker Carlson, celebru prezentator și analist din Statele Unite, se arată revoltat de atitudinea lui Volodimir Zelenski, în urma evenimentului nefericit din Polonia, în care două persoane au fost ucise de o rachetă. Poziția lui Carlson vine în contextul în care președintele ucrainean a negat vehement până în acest moment că racheta din Polonia ar fi ucraineană, în condițiile în care președintele SUA, liderul NATO și anchetatorii din Polonia indică această ipoteză tot mai mult.

„Lucrul care e relevant pentru noi: Ucraina nu a admis asta niciodată! Zelenski a mințit la televizor. Într-o țară în care libertatea presei a fost interzisă, cum a fost în Ucraina, nu te aștepți ca în restul planetei lumea să te creadă? Nu poți să-i arunci pe toți în închisoare! Deci a ținut să tot spună ceva ce nu era adevărat! Și aici îl citez pe el: 'Nu am niciun dubiu că nu e racheta noastră. Cred că a fost o rachetă rusească, bazat pe rapoartele noastre militare!' Asta nu doar că nu e adevărat, deci trebuie să te întrebi: e timpul să ne oprim să-l sprijinim pe tipul ăsta? Să fie riscul prea mare? Ne minte intenționat ca să ne bage în război? Poate n-ar fi trebuit să-l sprijinim de la bun început... Poate e doar un alt corupt est european într-un trenning care vrea să ia cât mai mult din mâna americană”, a spus Tucker Carlson la Fox News.

Remember all the global leaders who had Zelensky address their parliaments, giving him standing ovations, and chanting Slava Ukraini? This is the guy they were chanting for. A serial liar who keeps trying to start WW3 by pulling NATO into the US proxy war. pic.twitter.com/v60BY9yiLx