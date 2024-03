VIDEO - Zeci de mii de israelieni protestează la Ierusalim faţă de guvern, Netanyahu se operează de hernie

Grupuri de protestatari, inclusiv unele care au condus demonstraţiile în masă care au zguduit Israelul în 2023, au organizat mitingul în faţa parlamentului, Knesset, cerând organizarea de noi alegeri pentru a înlocui guvernul.

Protestatarii doresc, de asemenea, o împărţire mai echitabilă a poverii serviciului militar obligatoriu pentru majoritatea israelienilor. Postul israelian N12 News a precizat că aceasta pare să fie cel mai mare protest de la începutul războiului. Site-urile de ştiri Haaretz şi Ynet au transmis că manifestaţia a atras zeci de mii de oameni.

Războiul Israelului în Gaza a agravat o sursă veche de fricţiune în societate, care nelinişteşte şi guvernul de coaliţie al lui Netanyahu - scutirile acordate studenţilor evrei ultraortodocşi de la seminarii de la îndeplinirea serviciului militar.

În contextul în care termenul limită era 31 martie pentru ca guvernul să vină cu o legislaţie care să rezolve un impas de zeci de ani pe această temă, Netanyahu a depus săptămâna trecută o cerere de ultim moment la Curtea Supremă pentru o amânare de 30 de zile.

Într-o aparentă concesie, Curtea Supremă a dat termen până la 30 aprilie pentru ca oficialii guvernamentali să prezinte argumente suplimentare. Dar, într-o hotărâre provizorie, aceasta a ordonat, de asemenea, suspendarea finanţării de stat pentru elevii de la seminar care ar fi pasibili de recrutare începând de luni.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi supusunei intervenții chirurgicale pentru o hernie descoperită de medicii săi, se arată într-un comunicat al biroului său, citat de Reuters.

Conform sursei citate, hernia a fost descoperită în timpul unei exeminări de rutină. În timpul intervenției, premierul va fi complet sedat.

„În acest timp, vicepremierul și ministrul Justiției, Yariv Levin, va îndeplini funcția de prim-ministru interimar", se arată în comunicat.

Anul trecut, Benjamin Netanyahu, în vârstă de 74 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru implantarea unui stimulator cardiac.

⚡️ A massive protest in front of the Knesset HQ in Jerusalem demanding elections and Netanyahu’s resignation. pic.twitter.com/NmEUuiRrq6